Algérie: Goudjil reçoit l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au pays

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu mardi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, M. Abdullah bin Nasser Al-Bussairi, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue "l'état et les perspectives des relations fraternelles solides entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite qui remontent à des décennies d'amitié, de coopération, de consultation et d'unité et de concordance de vues et de positions face aux enjeux des nations arabes et islamiques", précise la même source.

Goudjil a salué, par la même occasion, "la dynamique positive et ascendante qui caractérise les relations algéro-saoudiennes ces dernières années", soulignant que cette dynamique "reflète le rapprochement important entre les deux peuples frères et couronne les efforts des deux pays pour préserver cet héritage fraternel ancestral par tous les moyens et mécanismes possibles".

Il a également mis en avant "leur leadership commun, soutenu par une volonté politique sincère de leurs dirigeants, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, et le Serviteur des Deux deus Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi que Son Altesse royale le Prince Mohammed bin Salmane, Prince héritier et président du Conseil des ministres", a-t-on souligné.

Goudjil a également salué "le rôle du Royaume d'Arabie Saoudite sur la scène régionale et internationale", appelant à "renforcer la coopération fraternelle entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite pour faire face aux défis majeurs et aux menaces sérieuses qui pèsent sur les nations arabes et islamiques, dans un contexte de convoitise impérialiste mondiale visant les droits et les ressources des peuples".

De son côté, l'ambassadeur saoudien a exprimé "sa fierté quant à la solidité des relations bilatérales exceptionnelles unissant l'Arabie Saoudite et l'Algérie qui tissent entre elles un vaste espace de coopération dans les domaines politique, économique, d'investissement et diplomatique", tout en réaffirmant par la même "l'engagement du Royaume et de sa Direction à élever le niveau de partenariat entre les deux pays à des niveaux plus ambitieux à la hauteur de leurs potentialités et de leur statut sur les plans arabe, régional et international".

Il a également souligné "l'importance d'intensifier la coordination entre les deux pays, en adéquation avec l'influence de leurs positions sur la scène politique internationale, tout en saluant les efforts de la diplomatie algérienne à travers la tribune des Nations Unies pour promouvoir la paix et la sécurité internationale".

Cette rencontre a également été l'occasion d'examiner "les moyens de renforcer la coordination bilatérale afin d'unifier le rang arabe et de contrecarrer les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens", conclut le communiqué.