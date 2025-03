Tunisie: Les cafés de la Médina de Tunis - Là où le Ramadan prend toute sa saveur !

Avec l'arrivée du mois sacré de Ramadan, les ruelles pittoresques de la médina de Tunis se transforment en véritables foyers de vie, offrant un spectacle envoûtant où chaque coin respire la convivialité et l'authenticité. Les cafés traditionnels, véritables symboles du patrimoine tunisien, se réinventent pour accueillir les amateurs de veillées dans une atmosphère chargée de souvenirs et de sensations.

L'art de la décoration : Une invitation au voyage

Durant le mois de Ramadan, les cafés de la médina deviennent des lieux incontournables pour les retrouvailles familiales et les moments de détente entre amis. L'art de vivre tunisien y prend tout son sens : musique, décorations soignées, et spécialités culinaires créent une ambiance festive et chaleureuse, qui plonge chaque visiteur dans un voyage sensoriel unique.

"Nous commençons nos préparatifs avant l'arrivée de Ramadan, en prenant soin de chaque détail afin de garantir à nos clients une expérience chaleureuse et mémorable", explique Rem Sabhi, propriétaire d'un café dans la rue Dhiba, tout en ajoutant que l'atmosphère intime et conviviale, que l'on retrouve uniquement durant ce mois, transforme notre café en un véritable lieu de partage et de fête.

Les ruelles étroites de la médina s'illuminent de lanternes traditionnelles suspendues aux murs, créant ainsi une ambiance féerique, notamment dans les célèbres cafés des Chawachine et de la rue Sidi Ben Arous. Les tables et chaises, ornées de tissus brodés et de coussins traditionnels, sont des éléments qui renforcent l'identité culturelle du lieu. L'odeur envoûtante du bois de "oud" et de l "ambre" qui flotte dans l'air ajoute une touche mystique à l'expérience, rendant chaque visite véritablement inoubliable.

Les propriétaires veillent à recréer une atmosphère d'antan, mêlant art et tradition. Des peintures murales représentant la vie quotidienne de Tunis aux touches de décoration qui rappellent les racines historiques de la ville, chaque café devient un lieu de mémoire et de culture.

Des soirées musicales et des moments de partage

La musique joue un rôle essentiel dans l'ambiance unique des cafés de la médina pendant Ramadan. Les soirées musicales animées par des groupes tunisiens et orientaux, notamment dans la rue Dhiba, sont l'occasion de célébrer la richesse du patrimoine musical tunisien. Ces veillées sont un véritable hommage à la musique traditionnelle et permettent aux visiteurs de redécouvrir les sonorités du passé dans un cadre agréable et festif.

"Les soirées sont l'occasion parfaite pour les clients de se détendre et de profiter de la musique tout en dégustant des boissons traditionnelles", affirme à l'agence Tap Saïf Eddine Ben Amer, un employé d'un café des Chawachine. "Les gens recherchent l'authenticité, et c'est exactement ce que nous leur offrons : une expérience sensorielle qui les transporte dans le temps".

Par ailleurs, les cafés de la médina ne se contentent pas de servir des boissons ; ils sont aussi des havres où l'on peut savourer des délices traditionnels. Le café arabe, les thés aux amandes ou aux noisettes, mais aussi des boissons sucrées comme la bouza, sont des incontournables de l'époque ramadanesque. Les pâtisseries traditionnelles, telles que le makroudh Kairouan, la samsa et la baklawa, viennent couronner cette expérience gastronomique, ajoutant une touche sucrée à la soirée.

Les propriétaires de cafés se préparent à cette période de l'année en ajustant leurs menus et en offrant des spécialités comme les plats traditionnels de souhour, tels que l'aseeda beydha et l'aseeda Bel Zgougou. "Nous avons à coeur de proposer des produits de qualité, en adéquation avec les goûts de nos clients et en respectant les traditions culinaires de Ramadan", confie Fouzi Belti, serveur dans un café des Chawachine.

Au-delà des mets et des boissons, les cafés de la médina sont des lieux où se tissent des liens sociaux forts. Les clients, amis ou familles, se retrouvent autour de la même table, partagent des souvenirs et créent de nouveaux moments inoubliables. L'atmosphère chaleureuse et la musique traditionnelle permettent de revivre des moments précieux, tout en célébrant l'essence même du Ramadan.

Ali, un client fidèle, témoigne : "Rien ne vaut le plaisir de passer la soirée avec des amis, en écoutant de la musique traditionnelle, dans un cadre aussi charmant. C'est comme retrouver une partie de notre histoire à chaque visite".

Ainsi, les cafés de la médina de Tunis sont bien plus que des lieux de passage ; ils sont le coeur battant de la ville pendant le mois de Ramadan. Ils offrent un espace où se mêlent convivialité, tradition et découverte, tout en honorant l'héritage culturel tunisien. Que ce soit pour savourer un café arabe, écouter de la musique traditionnelle ou partager un repas, ces cafés sont un lieu de rencontre indispensable, où chaque détail raconte une histoire.