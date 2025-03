Tunisie: Gafsa - Crise de l'eau - Vers des solutions durables pour les régions minières

Ce jeudi 27 février 2025, une visite d'envergure a été effectuée dans le gouvernorat de Gafsa par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, accompagné par le directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

La visite a débuté dans la localité de «Foum El Meza» où la délégation a pris connaissance des composantes du Programme national d'amélioration de la qualité de l'eau (Pnaq 2), un projet d'une importance capitale pour cette région agricole qui fait face à de nombreux défis hydriques.

Par la suite, le groupe s'est rendu à la délégation de Moularès, où elle a visité le «Puits Douara» dans la région de Chenoufia, ainsi que les quartiers El Amel 1 et El Amel 2. Elle a également inspecté la zone de Tebdite et le puits Tarfaya situé dans le quartier du Maghreb arabe. La visite s'est clôturée dans la zone de Segdoud, située dans la délégation de Redeyef.

Cette visite a mis en lumière l'importance cruciale des ressources hydriques dans ces zones reculées, principalement à vocation agricole, qui souffrent de l'épuisement des nappes phréatiques. Cette raréfaction est en grande partie causée par l'utilisation excessive de l'eau pour le lavage du phosphate dans le bassin minier de Gafsa, accentuant les défis pour les communautés locales.

Les représentants des conseils locaux et régionaux ont pu exposer les divers problèmes auxquels ils sont confrontés. Les cadres du ministère, en présence des différentes parties concernées, ont pris note des doléances des habitants et des représentants locaux, en vue de trouver des solutions dans les plus brefs délais.

L'enjeu de cette visite souligne l'urgence de réorienter la gestion des ressources hydriques dans ces régions vulnérables, où l'eau, essentielle à l'agriculture et à la vie quotidienne, est de plus en plus rare.

Suite à cette visite, ponctuée par les doléances des citoyens, il a été décidé la poursuite de la réalisation du forage, qui permettra de fournir 50 litres par seconde pour renforcer les ressources en eau de Gafsa, en plus des 30 litres par seconde du forage Foum El Mezza 2 bis.

Dans la délégation de Moularès, un forage pour la région d'Ellouza 4 sera lancé pour renforcer les ressources en eau potable. De plus, les habitants des quartiers Amal 1 et 2 seront raccordés à l'eau, avec des financements régionaux et un projet d'amélioration des réseaux d'eau potable.

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eux (Sonede) sera impliquée dans ces projets, en s'engageant à créer un district dans le bassin minier pour améliorer les services locaux et alléger la charge du district de Gafsa ville.

Et enfin, dans la zone de Sekdoud, la Sonede a inspecté le réseau endommagé par les habitants et procédera à sa réhabilitation pour rétablir l'alimentation en eau potable pour 300 abonnés.

Ces recommandations ont pour but d'améliorer l'accès à l'eau potable et d'assurer un suivi rigoureux des projets dans la région.