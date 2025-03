Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Jendouba Sport caracole en tête

L'ESR « virtuellement » condamnée au purgatoire, l'EMM piétine et le quatuor ASOE, ESHS, CSM et ASA marque le pas en groupe A. En groupe B, la JSK a laissé une marge de sécurité face à son poursuivant immédiat, l'ASK, après leur confrontation terminée sur un nul.

Après le déroulé des trois matchs du groupe A comptant pour la 17e journée, les quatre explications restantes ont livré leur verdict. A la faveur de sa victoire (2-0) à domicile face à l'ES Radès, lanterne rouge, Jendouba Sport caracole en haut du tableau avec deux points d'avance sur son dauphin, le CS Korba. Jendouba a dû, toutefois, puiser dans ses tripes pour battre les banlieusards du sud, débloquant ce qui doit l'être à la 89' par Riadh Dridi, avant de doubler la mise à la 92' par Chadi Mhamedi.

A noter que lors de ce match, l'ESR a raté un penalty tiré par Halim Darragi. En fin de compte, résultats des courses, si Jendouba consolide, l'ESR semble filer tout droit vers la L3.

Kalâa montre les crocs

La mise à jour de cette journée a aussi été mise à profit par les Sahéliens de Kalâa Sport, autoritaires face aux Fatimides de Mahdia, battus (3-1) avec une réalisation de Rami Trabelsi et un doublé de Louay Araki avant qu'Oussema Mallat ne sauve l'honneur pour El Makarem. Kalâa Sport aurait même pu corser la note, mais Malek Triki va toucher du bois à l'exécution d'un penalty vers la fin du match.

Grâce à ce succès, Kalâa Sport se retrouve dans le sillage de l'EMM qui la précède d'une seule unité au classement.

Enfin, les deux rencontres restantes se sont soldées par des parités vierges. L'ASOE a été tenue en échec par l'ESHS à Oued Ellil, et l'AS Ariana a tenu en respect le CSM à Msaken. Ce faisant, pour revenir au premier jet des rencontres du groupe A, disputées samedi dernier, l'ASM a encore calé et a surtout chuté au classement, pointant au pied du podium désormais.

A la réception du SCBA, les banlieusards n'ont pu forcer la décision, alors qu'au même moment, ses concurrents directs, en l'occurrence, le CS Korba et Mégrine Sport ont validé et pris du galon. En l'état d'ailleurs, le CSK a évolué en conquérant à Hammam-lif, alors que l'Association Mégrine Sport a corrigé le SAMB.

La JSK mène encore

Rappelons pour finir que les sept matchs du groupe B se sont déroulés le même jour, en début de week-end, et n'ont quasiment pas impacté les positions en haut de l'affiche, à l'exception du Progrès de Sakiet Eddaier, piégé à Sidi Bouzid par l'OSB, une situation qui a fait les affaires de l'OC Kerkennah et du Sfax Railways Sports, tous deux respectivement vainqueurs de la Stayda et de Baath Bouhajla. En clair, outre le statu quo noté en haut du pavé avec le leader aghlabide, toujours perché et le dauphin kasserinois, détaché de ses poursuivants, Railways de Sfax et insulaires de Kerkennah prennent la 3e et la 4e positions du tableau.

Enfin, plus bas dans la hiérarchie, le Croissant Chebbien, l'ES Jerba Midoun et Rogba Tataouine sont toujours dans une situation critique au classement et devront forcément se retrousser les manches à l'avenir, maintien oblige.

Résultats Groupe A :

AS Marsa-SC Moknine (1-1)

CS Hammam-Lif-CS Korba (1-2)

Mégrine Sport-SA Menzel Bourguiba (6-0)

Jendouba Sport-ES Radès (2-0)

AS Oued Ellil-ES Hammam-Sousse (0-0)

CS Msaken-AS Ariana (0-0)

Kalâa Sport-EM Mahdia (3-1)

Résultats Groupe B :

AS Kasserine-JS Kairouanaise (0-0)

O.Sidi Bouzid-PS Sakiet Eddaier (2-1)

BS Bouhajla-Sfax Railways Sports 1-2)

OC Kerkennah-Stade Gabésien (2-0)

AS Agareb-AS Jelma (2-0)

CS Chebba-CS Redaief (0-0)

ES Rogba Tataouine-ES Jerba (1-1)

Classement Groupe A

1 Jendouba Sport 34pts

2 CS Korba 32pts

3 Mégrine Sport 31pts

4 AS Marsa 30pts

5 ES Hammam Sousse 27pts

- AS Ariana 27pts

7 EM Mahdia 24pts

8 Kalâa Sport 23pts

9 CS Msaken 21pts

10 SC Moknine 17pts

11 CS Hammam-Lif 16pts

12 SA Menzel Bourguiba 14pts

13 AS Oued Ellil 12pts

14 ES Radès 6pts

Classement Groupe B

1 JS Kairouanaise 37 pts

2 AS Kasserine 33pts

3 Sfax Railways Sports 29pts

- OC Kerkennah 29pts

5 PS Sakiet Eddaier 28pts

6 Olympique Sidi Bouzid 24pts

- BS Bouhajla 24pts

8 Stade Gabésien 23pts

9 AS Agareb 22pts

10 AS Jelma 19pts

11 CS Redaief 17pts

12 CS Chebba 16pts

13 ES Jerba 12pts

14 ES Rogba Tataouine 11pts