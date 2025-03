Tunisie: L'UST battue de justesse à Rades - Un goût amer d'inachevé

Bien que handicapés par un but pris d'entrée et dominés territorialement, les Tataouinis ont raté plus d'une fois de rentrer avec un match nul.

L'exploit dont avait rêvé l'entraîneur Sami Gafsi contre le Club Africain n'a pas eu lieu. Les Tataouinis n'ont pas pu remonter leur petit handicap d'un but encaissé dès la cinquième minute de jeu sur une mauvaise sortie du gardien sudiste, Rebaï. C'était d'ailleurs la seule erreur du portier dans un match où il a été en vue.

«Sans cette erreur dans le timing de sa sortie, ça aurait été le match parfait pour lui», a reconnu le coach Sami Gafsi. Le gardien de l'UST a été, en effet, imbattable sur les nombreux essais au but des «Rouge et Blanc», qui ont suivi le but de Ali Youssef. Quel spectacle que de voir le dernier rempart des joueurs de l'UST venus pour grappiller au moins un point annihiler avec brio et confiance une ribambelle d'occasions créées par les hommes de David Bettoni durant la première période! À chaque fois que l'on avait pensé que la partie allait être tuée rapidement par un deuxième but du CA, Slim Rebaï était bien là pour faire reculer l'échéance.

«C'est cette belle prestation de notre gardien qui a mis au fil des minutes mon équipe en confiance et lui a permis de passer plus d'une fois à l'attaque», affirme l'entraîneur Gafsi, très déçu de rentrer avec zéro point après un match où le but de l'égalisation a été plus d'une fois à la portée de ses attaquants avec trois tête-à-tête avec Ghaith Yaferni.

«J'ai beaucoup travaillé la transition rapide durant les jours qui ont précédé cette rencontre et je n'ai pas eu peur de mettre trois attaquants devant (Ziad Ounalli, Hosni Guezmir et Wahid Timy) pour profiter des grands espaces que le Club Africain ne manquerait pas, avec son jeu purement offensif et les montées fréquentes de ses latéraux, de nous laisser sur les couloirs, a-t-il expliqué. Ce plan de jeu a failli marcher à la perfection sans notre ratage monstre. Nous n'avons pas démérité et nous avons été jusqu'à la fin à deux doigts du point nul que nous n'aurions pas volé».

Une bonne assise défensive

Même perdu, ce match contre le Club Africain a donné des indices rassurants qu'avec un excellent gardien comme Slim Rebai et une bonne assise défensive axée sur un arrière-garde solide et un milieu travailleur dans la récupération avec quatre joueurs étrangers qui donnent un grand (Koîta, Glélé, Pedro et Diakité), l'UST pourra quitter la zone rouge dans les matches à venir à condition d'arrêter de laisser filer des points. L'opération sauvetage commencera samedi prochain devant le CSS au Stade Nejib Khattab à Tataouine avec un premier quitte ou double de la saison et une victoire impérative.