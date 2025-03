Algérie: Tlemcen - Fermeture de la télécabine pour une grande inspection

Alger — La télécabine de la wilaya de Tlemcen sera fermée à partir du 14 mars courant, pour la réalisation d'une grande inspection réglementaire, a annoncé mercredi l'Entreprise de transport algérien par Câbles (ETAC) dans un communiqué.

"L'ETAC informe ses usagers que la télécabine de Tlemcen sera temporairement mise à l'arrêt, à partir du 14 mars 2025, et ce pour la réalisation d'une grande inspection", souligne l'Entreprise, expliquant que l'opération est imposée par la réglementation et est essentielle pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'installation.

Cette inspection permet d'effectuer un contrôle approfondi de tous les composants essentiels du système câbles cabines, structures porteuses, motorisation et dispositifs de sécurité, détaille encore la même source.

Ces travaux permettront à la télécabine de parcourir à nouveau environ 300.000 km en toute sécurité, est-il souligné.

Depuis sa mise en service en 2018, la télécabine de Tlemcen a assuré plus de 24.000 heures d'exploitation, parcourue plus de 300.000 km et transportée en moyenne 1,2 million de passagers par an, rappelle l'ETAC, relevant qu'avec une disponibilité de plus de 98%, la télécabine de Tlemcen constitue "un mode de transport structurant et apprécié des habitants et visiteurs de la ville".

Par ailleurs, l'ETAC affirme mettre "tout en oeuvre pour que la télécabine puisse reprendre son service dès la grande rentrée des classes 2025".

Pendant cette période, les usagers sont invités à prendre leurs dispositions pour leurs déplacements à l'aide des autres moyens de transport disponibles, conclut le communiqué.