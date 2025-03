Zambie: L'exploitation minière de déchets de plomb toxique empoisonne des enfants

communiqué de presse

Les autorités de Kabwe devraient d'urgence nettoyer la zone minière et mettre fin aux activités minières dangereuses

Dans la ville de Kabwe en Zambie, les enfants souffrent de graves problèmes de santé dus à l'intoxication au plomb, liée à l'extrême pollution provoquée par les déchets de plomb toxique d'une ancienne mine.

Le gouvernement zambien y facilite de dangereuses nouvelles activités d'extraction et de traitement des déchets toxiques de plomb et de zinc, ce qui pose d'importants risques sanitaires supplémentaires pour les enfants.

Le gouvernement zambien devrait suspendre ces opérations, révoquer les licences des entreprises impliquées dans ces activités dangereuses et entreprendre un nettoyage complet des déchets de plomb à Kabwe.

(Lusaka, 5 mars 2025) - Le gouvernement zambien facilite dans la ville de Kabwe de dangereuses activités d'extraction et de traitement de déchets de plomb toxique, qui présente d'importants risques pour la santé des enfants, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Ces activités commerciales aggravent les dommages sanitaires déjà subis par les habitants de Kabwe, qui sont exposés depuis des décennies au plomb toxique provenant d'une ancienne mine de plomb et de zinc.

Le rapport de 67 pages, intitulé « Poisonous Profit: Lead Waste Mining and Children's Right to a Healthy Environment in Kabwe, Zambia » (« Un profit toxique : L'exploitation minière de déchets de plomb et le droit des enfants à un environnement sain à Kabwe, en Zambie »), documente comment le gouvernement zambien a accordé des licences d'extraction minière et de traitement à des entreprises sud-africaines, chinoises et locales, sans agir pour mettre fin aux violations flagrantes par plusieurs entreprises de la législation environnementale et minière zambienne.

« Le gouvernement zambien devrait protéger les gens contre des activités extrêmement dangereuses pour leur santé, au lieu d'autoriser ces opérations », a déclaré Juliane Kippenberg, directrice adjointe de la division Droits de l'enfant à Human Rights Watch. « À Kabwe, des entreprises tirent profit de l'extraction, du transport et du traitement des déchets de plomb, au détriment de la santé des enfants de cette ville. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec des mineurs et des membres de la communauté à Kabwe, a effectué des recherches de type « source ouverte », et a analysé des images géospatiales. Human Rights Watch a écrit au gouvernement et à 16 entreprises pour solliciter des informations supplémentaires, et a reçu des réponses du ministère zambien de l'Économie verte et de l'Environnement, de l'entreprise sud-africaine Jubilee Metals Group et d'un homme d'affaires local.

Le plomb est un métal hautement toxique et particulièrement nocif pour les enfants. Il peut entraîner le coma et la mort, ainsi qu'une déficience intellectuelle et d'autres troubles de la santé. Pendant la période de grossesse, l'ingestion de plomb peut entraîner une fausse couche et d'autres complications. Des chercheurs estiment que plus de 95 % des enfants vivant à proximité de l'ancienne mine de Kabwe présentent des taux élevés de plomb dans le sang, et qu'environ la moitié d'entre eux auraient besoin d'un traitement médical d'urgence.

Entre 2022 et fin 2024, plusieurs entreprises ont mené ou facilité de dangereuses activités minières et de traitement axées sur l'extraction du zinc, du plomb ou d'autres minéraux parmi les déchets contaminés dans la zone de l'ancienne mine de Kabwe. Les entreprises ont retiré d'importantes quantités de déchets de la mine et les ont placés dans des tas à ciel ouvert dans divers quartiers de Kabwe, mettant encore plus en danger la santé des habitants.

« Les amas de déchets à Kabwe sont très préoccupants », a déclaré un jeune activiste âgé de 18 ans. « Premièrement, parce que les enfants ont tendance à jouer près des amas, ou au-dessus. Et puis ces montagnes de déchets sont transportées vers d'autres endroits de Kabwe qui sont librement accessibles, ce qui rend ces zones également toxiques. »

Des mineurs artisanaux et à petite échelle ont extrait du plomb, du zinc et d'autres minéraux sur un site géré par Enviro Processing Limited (EPL), une filiale de Jubilee Metals qui détient une licence d'exploitation minière (concession) recouvrant une grande partie de l'ancienne zone minière de Kabwe. Les mineurs ont déclaré que les gardiens de sécurité du site les avaient autorisés à entrer, bien que Jubilee Metals nie ceci. Une exploitation minière artisanale et dangereuse de déchets de plomb a également eu lieu dans une zone voisine, contrôlée par un politicien local. Les mineurs ont déclaré qu'après le processus d'extraction, ils vendaient parfois des minéraux aux sociétés chinoises Datong Industries, Chengde Mining et Superdeal Investments, spécialisées dans le traitement de minéraux.

Image satellite : Amas de déchets près de l'ancienne mine de Kabwe (3 juin 2023)

Vers la mi-2023, des entreprises et des particuliers utilisant des camions ont commencé à retirer de grandes quantités de déchets du site de la concession EPL, et à les transporter vers d'autres quartiers de Kabwe. Plusieurs tas de déchets ont été placés à l'extérieur des locaux des entreprises de traitement. L'analyse d'images satellite a révélé qu'en janvier 2024, neuf tas de déchets étaient visibles dans la ville. Plusieurs sources ont déclaré que la coopérative locale Kabwe Kamukuba Small Scale Mining Cooperative Society, impliquée dans l'enlèvement des déchets en 2023, était liée à des dirigeants du parti au pouvoir qui auraient pu en tirer un bénéfice financier. L'enlèvement des déchets, que l'entreprise métallurgique Jubilee Metals a décrit comme une intrusion et un vol, s'est poursuivi en 2024.

À l'échelle mondiale, le zinc et le plomb sont des métaux particulièrement prisés, notamment dans le cadre de l'élimination progressive des combustibles fossiles et de la transition vers les énergies renouvelables, dont le monde a un besoin urgent. Le gouvernement zambien a désigné le zinc et le plomb à Kabwe comme des « minéraux essentiels », dans le cadre de la transition énergétique à l'échelle mondiale.

Le gouvernement zambien n'a toutefois pas agi suffisamment pour faire respecter les réglementations minières, environnementales et du travail, a déclaré Human Rights Watch. En vertu de la loi zambienne, le gouvernement est habilité à sanctionner des entreprises présentant un « environnement de travail dangereux » ou engendrant une « pollution incontrôlable ». Mais selon les informations dont dispose Human Rights Watch, le gouvernement n'a pas pris de telles mesures contre les entreprises impliquées dans l'extraction, l'élimination et le traitement dangereux des déchets de plomb à Kabwe. L'Agence zambienne de gestion de l'environnement (Zambia Environmental Management Agency, ZEMA) n'a pas publié d'évaluation de l'impact environnemental des activités de ces entreprises, ni exigé la suspension d'opérations enfreignant la législation environnementale.

Vidéo de 2023 sur la pollution au plomb à Kabwe

Les mineurs artisanaux et à petite échelle gagnent leur vie en creusant dans les tas de déchets pour trouver des minéraux. Parmi ces personnes, plusieurs femmes ont déclaré à Human Rights Watch qu'elles avaient besoin des revenus, et emmenaient leurs enfants sur ces sites. Une mère âgée de 32 ans a emmené son fils sur l'un de ces sites jusqu'à ce qu'il ait 15 ans, quand elle s'est aperçue qu'il a commencé à présenter de graves troubles de mémoire. Elle a déclaré à Human Rights Watch : « Nous vivons constamment dans la peur parce que ce n'est pas une zone sûre... [mais] c'est la seule façon pour moi de subvenir aux besoins de mes enfants... J'aimerais trouver un autre travail. »

La mine de Kabwe a été ouverte pendant la période coloniale britannique et fermée en 1994, laissant derrière elle environ 6,4 millions de tonnes de déchets de plomb non recouverts. Depuis lors, le plomb a contaminé des zones résidentielles, exposant jusqu'à 200 000 personnes. En 2020, des avocats ont intenté un recours collectif devant un tribunal sud-africain contre la société minière Anglo American pour son rôle présumé - contesté par la société - dans la mine de Kabwe de 1925 à 1974, demandant une indemnisation, un système de dépistage du plomb pour les enfants et les femmes, et l'assainissement de la zone. Le tribunal a rejeté l'affaire, mais les plaignants ont déclaré qu'ils feraient appel de la décision.

Bien que le gouvernement zambien ait pris certaines mesures pour atténuer la contamination au plomb de Kabwe dans le cadre du Projet d'assainissement et d'amélioration de l'exploitation minière et de l'environnement en Zambie financé par la Banque mondiale, il n'a pas achevé de nettoyer la source de contamination. Le gouvernement a reconnu la nécessité d'un nettoyage plus vaste, mais n'a apparemment pas fait grand-chose pour passer de la parole aux actes. À deux reprises, en mars 2022 et en avril 2024, le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé le projet de création d'un comité gouvernemental pour lutter contre la contamination, mais ce comité n'a toujours pas été mis en place.

Le gouvernement zambien devrait suspendre les activités des entreprises impliquées dans l'extraction, l'élimination et le traitement dangereux de déchets contenant du plomb à Kabwe, et révoquer leurs licences, a recommandé Human Rights Watch. Le gouvernement devrait mettre en place un programme rigoureux pour nettoyer l'ancienne mine de plomb et ses déchets, en étroite consultation avec les communautés affectées, la société civile et les experts. Pour financer cet effort, le gouvernement zambien devrait rechercher un soutien technique et financier auprès d'organismes donateurs, et auprès des entreprises responsables de la pollution.

« Le gouvernement zambien devrait donner la priorité à la santé des enfants plutôt qu'aux profits de l'exploitation minière », a conclu Juliane Kippenberg. « Seule une décontamination complète des déchets miniers peut protéger les enfants et les générations futures de Kabwe, contre les effets toxiques du plomb. »