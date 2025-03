Angola: Le Chef de l'Etat angolais arrive sur le site du Sommet de la Ligue arabe

Le Caire — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, en sa qualité de président de l'Union africaine (UA), est arrivé au Sommet de la Ligue arabe, qui a lieu ce mardi au Caire, en Égypte, où il va s'exprimer au nom du continent africain.

Au lieu du sommet, le président égyptien, en tant qu'hôte, se trouve à l'extérieur de la salle de conférence, recevant les dirigeants de la Ligue arabe, et a également accueilli le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

L'homme d'État angolais participe au sommet extraordinaire de la Ligue arabe au Caire, convoqué pour évaluer la situation dans la bande de Gaza et ses contours dans le présent et le futur immédiat.

La Ligue arabe est composée de 22 États membres, dont 10 sont membres de l'Union africaine.

L'organisation est actuellement présidée par Bahreïn et l'initiative de cette réunion revient au Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui a mobilisé d'autres nations du monde arabe.

Le sommet cherchera une position commune entre les États arabes compte tenu de ce qui est envisagé sous certaines latitudes, principalement sur l'axe Washington-Tel-Aviv, où sont envisagées des solutions qui pourraient représenter « la liquidation de la cause palestinienne ».

Bien que l'Angola ne soit pas membre de la Ligue arabe, João Lourenço a été invité à représenter la position de l'UA et à renforcer la coopération afro-arabe, en particulier sur les questions critiques qui touchent à la fois les pays arabes et africains, comme les questions de sécurité, de migration, de conflits armés, de terrorisme et de crises humanitaires.

Le sommet d'urgence de la Ligue des États arabes vise à débattre des derniers événements à Gaza, en se penchant sur les plans visant au retour en toute sécurité des civils palestiniens dans leurs foyers, la reconstruction de la bande de Gaza et sa future gouvernance, dans le contexte des négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Lors de cet événement, João Lourenço aura l'occasion, en tant que président en exercice de l'Union africaine, de réitérer l'engagement de l'Union en faveur d'une paix globale, juste et durable dans la région, basée sur la coexistence de deux États, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues.

En général, le sommet d'urgence de la Ligue des États arabes est convoqué en cas de crises graves affectant la région arabe, telles que conflits armés, agressions extérieures, tensions politiques ou catastrophes humanitaires.

Les réunions extraordinaires ont lieu au siège de la Ligue arabe, au Caire, et rassemblent des dirigeants ou des représentants de haut niveau des 22 pays membres.

L'objectif est de coordonner les positions politiques, de prendre des décisions communes et, lorsque cela est possible, de présenter des solutions diplomatiques ou des actions concrètes face à la situation d'urgence.