Angola: Le pays présente une stratégie sur la gestion de l'eau à l'ONU

Luanda — L'Angola a présenté lundi, à l'ONU, à New York, la stratégie de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud du pays, qui bénéficiera à une population estimée à 3,5 millions d'habitants.

Intervenant à la séance préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a déclaré que la stratégie permettra également le développement d'infrastructures pour approvisionner en eau les zones et les populations les plus touchées par de graves sécheresses.

Le diplomate angolais a présenté comme résultat de ces actions, le canal Cafu, qui consiste en un système de captage et de transfert de l'eau du fleuve Cunene vers plusieurs villes, à travers un pipeline de 160 km de long.

Ce projet, a-t-il dit, profite à 235 mille habitants et irrigue cinq mille hectares de champs agricoles.

Il a souligné que l'urbanisation rapide, la désertification et le changement climatique ont encore mis à rude épreuve les ressources en eau nationales.

Le diplomate a mentionné que la sécheresse a particulièrement touché les provinces de Cunene, Namibe, Cuando et Cubango, affectant plus de 2,3 millions d'habitants.

Pour inverser cette situation, il a salué le partenariat avec les acteurs internationaux qui permet de faire progresser la gestion de l'eau et sa durabilité pour les générations présentes et futures, à travers certaines mesures décisives, comme l'expansion des programmes d'accès à l'eau dans les zones rurales.

Il a souligné quatre points fondamentaux susceptibles d'accélérer la conservation et l'utilisation durable de l'eau, en mettant l'accent sur l'augmentation du financement concessionnel et de l'aide publique au développement (APD) pour les projets liés à l'eau.

Il a également jugé important de soutenir les initiatives de transfert de technologie et de formation, de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau afin de garantir un accès équitable aux ressources en eau partagées et d'élargir la participation du secteur privé aux projets d'infrastructures hydrauliques.

Pour l'ambassadeur, l'amélioration de l'accès à l'eau favorisera la croissance économique, augmentera la sécurité alimentaire et réduira les maladies, visant un développement plus durable et inclusif.

Francisco José da Cruz a réaffirmé que l'Angola reste engagé envers les objectifs de développement durable et aligne ses stratégies de gestion de l'eau sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Décennie internationale d'action « L'eau pour le développement durable » (2018-2028).

La Conférence des Nations Unies sur l'eau aura lieu du 2 au 4 décembre 2026, aux Émirats arabes unis.

L'événement co-organisé par les Émirats arabes unis et le Sénégal vise à accélérer la mise en oeuvre de l'Objectif de développement durable (ODD) 6 : « Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous ».