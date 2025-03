Angola: Le Président João Lourenço contre le déplacement du peuple palestinien

Le président de l'Union africaine, João Lourenço, a rejeté mardi, au Caire, en Égypte, toute tentative de relocalisation du peuple palestinien de ses territoires, la politique continue d'expansion des colonies, l'occupation et l'annexion illégale de territoires appartenant à la Palestine.

S'exprimant au sommet de la Ligue arabe, João Lourenço a défendu la tolérance et la coexistence entre les religions, en évitant le fanatisme et le radicalisme qui pourraient conduire à l'exacerbation de la haine et de la violence entre les peuples.

Alors que la Ligue arabe joue un rôle crucial dans la poursuite des initiatives visant à parvenir à des solutions pacifiques et durables pour les deux pays et la région, João Lourenço a réitéré, au nom de l'Union africaine, l'engagement de travailler ensemble pour parvenir à une paix durable, mettant fin au conflit qui oppose Israël au Hamas.

João Lourenço a reconnu l'Autorité palestinienne et a exprimé son plein soutien à sa lutte pour le droit à l'autodétermination, conformément à la résolution 149 de l'ONU de 1948 et aux résolutions ultérieures, ainsi qu'à son territoire basé sur les frontières d'avant le 4 juin 1967 et à Jérusalem-Est comme capitale.

Le président de l'Union africaine a félicité et encouragé l'engagement continu de la Ligue arabe dans la recherche des meilleures solutions à ce conflit et son soutien à tous les efforts de médiation en cours, qui permettront de consolider les résultats obtenus jusqu'à présent et qui constituent des signes encourageants.

Pour João Lourenço, l'objectif est l'adoption d'un cessez-le-feu permanent, la conclusion de l'échange d'otages et de prisonniers, l'augmentation de l'aide humanitaire, le retour tant attendu de la population palestinienne à Gaza, le début de sa reconstruction et la constitution de facto de l'État de Palestine libre, indépendant et souverain.

Le président de l'Union africaine a considéré la tenue du sommet comme opportune et nécessaire, dans le but de contribuer au renforcement d'une position commune concernant la cause du peuple palestinien et, en particulier, sur les défis actuels de reconstruction et de retour des populations, après plus de 15 mois de guerre, qui a vu la destruction de presque toutes les infrastructures à Gaza et le déplacement de près de 2,5 millions de Palestiniens et de réfugiés.

Il a déclaré que depuis le 7 octobre 2023, à la suite des attaques perpétrées par le Hamas, qu'il a répudié et condamné avec véhémence, l'escalade d'un conflit sans précédent, face à la réponse militaire disproportionnée d'Israël contre le peuple palestinien, a eu des graves conséquences en raison des niveaux de destruction, de la perte de vies humaines innocentes et de la catastrophe humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, qui ressemble à un génocide.

D'un autre côté, a-t-il poursuivi, il existe également un risque de voir ce conflit s'étendre à l'ensemble de la région du Moyen-Orient, ce qui aurait des conséquences profondément néfastes pour la paix et la stabilité régionales et, peut-être, pour l'humanité.

« Ce conflit sera, sans l'ombre d'un doute, actuellement celui qui retient le plus l'attention dans les relations internationales et, en particulier, de la part des Nations Unies », a-t-il souligné.

Au cours de son intervention, devant plusieurs personnalités internationales, en particulier le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le Président de l'Angola a également souligné que l'Afrique, à travers son Organisation continentale, a systématiquement exprimé son soutien inconditionnel à la cause du peuple palestinien concernant son droit à l'autodétermination basé sur les principes du droit international et les résolutions des Nations Unies.

João Lourenço a déclaré qu'il s'agit d'une forme de solution politique basée sur la coexistence de deux États, condition fondamentale pour la paix, la stabilité et la sécurité des peuples et des pays de la région.

Il a rappelé que lors de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 15 et 16 février à Addis-Abeba, en Ethiopie, l'organisation a eu le privilège d'accueillir, comme d'habitude, Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, occasion au cours de laquelle la solidarité avec le peuple palestinien souffrant et la nécessité de respecter son droit inaliénable à coexister à l'intérieur des frontières internationalement reconnues ont été réaffirmées.

Cessez-le-feu

João Lourenço a salué la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu progressif récemment conclu entre Israël et le Hamas sur la bande de Gaza, résultat du dialogue et de la diplomatie persistante des pays impliqués, notamment l'Égypte et le Qatar, en étroite collaboration avec les États-Unis d'Amérique.

Il a salué le processus en cours de libération des otages israéliens, espérant qu'il se poursuivra jusqu'à la libération inconditionnelle de tous les citoyens palestiniens retenus captifs et que cette action reflète le début de la construction définitive de la paix à travers l'établissement d'un cessez-le-feu permanent, facilitant l'augmentation de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, ainsi que le début de la reconstruction de leurs territoires.

Dans ce contexte, nous exhortons les autorités israéliennes à autoriser l'ouverture de couloirs humanitaires, ainsi que le retour de plus de deux millions de citoyens palestiniens déplacés à l'intérieur du pays et de réfugiés dans les pays voisins.

À propos du sommet

Le sommet a été convoqué pour discuter des développements récents liés à la question palestinienne, notamment en réponse au plan du Président américain Donald Trump, qui propose le transfert des habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, plaçant ainsi le territoire palestinien sous contrôle américain.

L'Égypte, hôte du sommet, a élaboré un plan intégré pour le redressement et la reconstruction rapides de la bande de Gaza, qui sera présenté lors de la réunion.

Ce plan vise à impliquer les citoyens palestiniens de Gaza dans le processus de reconstruction et réaffirme le soutien de l'Égypte au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est pour capitale,