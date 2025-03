Congo-Kinshasa: Le Canada et l'Allemagne sanctionnent le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation du pays

Le Canada et l'Allemagne ont imposé le 3 et le 4 mars des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation dans la partie orientale de la RDC. C'est qu'indiquent les déclarations de ces deux pays.

« En raison des actions du Rwanda dans l'Est de la RDC, le Gouvernement du Canada a pris les décisions suivantes :

suspendre la délivrance de licences pour l'exportation de marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda;

suspendre les nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le Rwanda, ainsi que le soutien proactif aux activités de développement commercial du secteur privé, y compris les missions commerciales ;

revoir la participation du gouvernement du Canada aux événements internationaux organisés au Rwanda, ainsi que les propositions rwandaises pour l'organisation de futurs événements », indique la déclaration.

Les Affaires mondiales Canada ont aussi convoqué le haut-commissaire du Rwanda au Canada pour lui faire part de la position du Canada quant à la violation manifeste par le Rwanda de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, et pour informer le Rwanda de ces mesures.

« La situation humanitaire dans l'Est de la RDC a atteint un niveau critique et le Canada demeure déterminé à veiller à ce que les plus vulnérables reçoivent une aide vitale. Le Canada annonce l'octroi de 15 millions de dollars pour l'aide humanitaire en République démocratique du Congo afin de répondre aux besoins des personnes touchées par la crise », indique la déclaration.

Le Canada dénonce les atrocités généralisées dans l'est de la RDC, y compris les allégations d'attaques illégales contre les civils, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les actrices et acteurs humanitaires et les soldates et soldats de la paix de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de la région, ainsi que les massacres et les enlèvements.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par les rapports faisant état de violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles dans le cadre des conflits. Ces actes sont odieux et contraires aux obligations qui découlent du droit international en matière de droits de la personne et du droit humanitaire international. Le Canada continue d'appuyer la Cour pénale internationale et reconnaît son importance pour rendre justice aux victimes et leur permettre d'obtenir réparation, y compris dans le cadre de son enquête sur l'est de la RDC », ajoute le déclaration.

Des sanctions allemandes

Après avoir constaté que les troupes rwandaises opèrent toujours dans l'Est de la RDC et soutiennent le M23, violant ainsi la souveraineté de la RDC, l'Allemagne a décidé de suspendre ses nouveaux engagements financiers et de réexaminer actuellement sa coopération bilatérale au développement avec le Rwanda, annonce le compte X du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne.

Plus particulièrement, l'Allemagne suspend les nouveaux engagements financiers, la coopération avec le Gouvernement rwandais dans le domaine de la coopération au développement.

Bien avant, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne avait convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité en Allemagne pour lui demander des explications au sujet du soutien de ce pays aux rebelles du M23.

Le Groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, auquel participent des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, avait exprimé recemment sa plus vive préoccupation en ce qui concerne la situation dans l'est de la RDC.

Ce groupe avait condamné vigoureusement l'offensive continue du M23/de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) et de la Force de défense rwandaise (FDR) dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, ainsi que la prise récente de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu.