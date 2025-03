Sénégal: Directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou BA compte donner nouveau souffle au fonds

Avec un bilan déjà appréciable dans le développement des compétences au Sénégal, le nouveau directeur du 3FPT compte consolider les acquis et innover en tenant compte des évolutions technologiques et des besoins du marché de l'emploi.

Nommé le 15 mai 2024 Directeur Général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), Dr Babo Amadou BA est un enseignant-chercheur en économie. Sa nomination marque un tournant pour le 3FPT qui célèbre, cette année, ses 10 ans d'existence. Avant de prendre les rênes de cette structure, il a eu à enseigner dans divers établissements supérieurs publics et privés au Sénégal. Son parcours académique et son expertise en matière d'économie et de gestion lui confèrent les compétences nécessaires pour piloter cet organisme stratégique pour le développement des compétences au Sénégal.

D'ailleurs, il entend mettre le 3FPT au service du développement économique du Sénégal, avec un meilleur ciblage des interventions du fonds. Le nouveau directeur général souhaite orienter les actions du 3FPT vers les métiers d'avenir, en tenant compte des évolutions technologiques et des besoins du marché de l'emploi. Pour permettre au fonds de jouer pleinement son rôle, Dr Babo Amadou BA mise sur les partenariats, qu'il compte renforcer et multiplier. Il cible particulièrement les acteurs de la formation professionnelle, les entreprises et les institutions publiques pour optimiser l'impact des actions du 3FPT.

Economiste chevronné et ayant déjà dirigé des sociétés, Dr Babo Amadou BA s'est engagé à renforcer la gouvernance du 3FPT et à améliorer l'efficacité de ses actions, en capitalisant sur les acquis. Dans le financement de la formation professionnelle, le fonds a réalisé des progrès appréciables. Entre 2022 et mai 2024, il a accompagné des milliers de bénéficiaires.

De fortes attentes sont placées en ce nouveau directeur du 3FPT. Beaucoup pensent que de nouvelles perspectives s'ouvriront sous sa direction pour le développement des compétences au Sénégal malgré les nombreux défis.