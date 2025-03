Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - La première édition du colloque sur les masques africains se tiendra à Pointe-Noire

Axé sur le thème « Le langage des masques africains», ce colloque qui sera organisé par la galerie musée Makouiza se déroulera du 6 au 8 mars. L'évènement qui connaîtra la participation, entre autres, des chercheurs et imminents conférenciers, mettra à l'honneur des masques congolais, notamment vili, téké et punu.

Le colloque sur les masques africains intègre le projet intitulé «Contribuons au progrès de la connaissance et la recherche sur les oeuvres d'arts antiques» de la galerie Musée Makouiza. L'évènement est une occasion de valoriser, promouvoir et surtout instruire sur la signification et l'importance des objets d'arts antiques considérés de nos jours comme des instruments de la sorcellerie.

«Nombreux rattachent ces objets à la sorcellerie alors qu'il n'en est rien de tout cela. Chaque objet a une signification, une histoire qui nous permet de connaître notre passé, nos racines, nos valeurs traditionnelles que nous méritons tous de connaître pour savoir d'où nous venons et qui nous sommes réellement», a expliqué Dilov Makouiza, directrice de la galerie Musée Makouiza.

Pour sa première édition, le colloque vise, entre autres, à transmettre les connaissances sur les masques africains, particulièrement les masques vili, téké et punu du Congo, aux Congolais, surtout les jeunes qui sont en quête d'identité culturelle. Cela, à travers des conférences qui seront animées par d'éminents chercheurs du Congo Brazzaville. Il s'agit de Louis Marie Pandzo (masques vili), Adonis Koubemba (masques téké) et Jean Nzoho (masques punu).

Plusieurs autres activités sont également prévues au programme de ce rendez-vous pour valoriser le patrimoine culturel du pays. Il s'agit des expositions d'oeuvres d'arts antiques, des tableaux en réalité augmentés et des oeuvres littéraires, des animations culturelles, notamment le conte avec Jorus Mabiala et Mak De Ardie, le théâtre avec la troupe Ndabitchi de l'ONG Buriac, des chants et danses traditionnels.

Initiative de feu Félix Makouiza, la galerie Musée Makouiza dispose de plus de 3000 objets d'arts antiques que ce passionné des objets et arts anciens a pu collectionner pendant cinquante ans. Une véritable richesse que ses enfants ont décidé de restaurer, conserver, promouvoir et valoriser en initiant des activités d'éducation et de diffusion, comme le colloque sur les masques africains.

Ceci, pour assurer l'accès de tous à la culture, en passant par la sensibilisation des communautés, des pouvoirs publics et des décideurs pour la réappropriation de la culture et de l'histoire qui occupe une place incontestable dans la civilisation universelle.