Congo-Brazzaville: Transports/La ministre Ebouka - Babackas visite les administrations sous-tutelle

La ministre de Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas, a effectué, les 27 et 28 février à Brazzaville, une visite des installations ferroviaires et a évalué l'état d'avancement des chantiers en cours au sein des infrastructures aéroportuaires.

Le but des descentes de la ministre était de s'imprégner des réalités des administrations sous-tutelle. Les infrastructures ferroviaires tout comme aéroportuaires jouent un rôle crucial dans le développement économique du pays. Elles sont conçues pour faciliter le flux des passagers et des marchandises, assurer la sécurité et améliorer l'expérience de voyage.

Des innovations technologiques comme la gestion automatisée des bagages et les systèmes avancés de contrôle du trafic aérien sont intégrés pour optimiser les opérations. Le système ferroviaire efficace, par exemple, réduit la congestion routière et améliore la compétitivité des industries en baissant les coûts de transport.

A la direction du Chemin de fer Congo-océan (CFCO) tout comme au siège de l'Agence nationale de l'Aviation civile (Anac), la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas a reçu un accueil chaleureux. Elle s'est entretenue longuement avec le directoire, les partenaires sociaux et les syndicats. « C'est un état des lieux des installations ferroviaires de Brazzaville après celui qu'elle a fait au siège du CFCO à Pointe-Noire. Sans doute se rendra-t-elle à Dolisie, Loutété et bien d'autres localités où le CFCO s'est installé. Après cette visite, nous allons redéfinir les nouveaux axes de travail avec la ministre », a indiqué Ignace N'Ganga, directeur général du CFCO.

Après le CFCO, la ministre a ensuite effectué une visite guidée des infrastructures de la Société commune de logistique du Congo (Sclog CG), une société spécialisée dans le stockage et le transport massif des hydrocarbures liquides à travers toute la République du Congo. « Nous envisageons de développer le système de transport de nos marchandises avec le CFCO, le ministère et la Direction générale des transports terrestres », a précisé Amandine Simonin, directrice de la Sclog. Lors des échanges interactifs à l'Anac, la ministre a mis l'accent sur le renforcement des liens entre cette structure et la tutelle afin d'envisager les défis à relever et poursuivre sa modernisation.

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a également rappelé l'importance stratégique de l'Anac dans la régulation du secteur aérien. Elle a souligné les défis majeurs auxquels l'aviation civile est confrontée, notamment en matière de sécurité, de conformité aux normes internationales et de modernisation des procédures.

Séance tenante, la patronne des Transports a encouragé le personnel à maintenir un niveau haut de professionnalisme et a insisté sur la nécessité de travail en étroite collaboration avec son ministère afin de révéler ensemble les défis actuels et futurs.

Ensuite, elle a poursuivi sa visite au siège du projet de construction du Centre d'entretien et de maintenance des aéronefs, à l'aéroport Maya-Maya, dont le terrain occupé est de 85,095 m2 alors que la superficie de la construction est de 12,010m2.

Le bâtiment est construit jusqu'au troisième niveau y compris un terrain d'entretien et de maintenance, un dépôt de produits dangereux, un local de pompe d'incendie et de compresseur d'air, une station des eaux usées, une guérite et une armoire de tension moyenne. Ce projet a commencé le 8 décembre 2023 et les travaux sont réalisés à 32%. Il est financé par la République populaire de Chine.

« Aujourd'hui, c'est le tour de ma visite aux infrastructures aéroportuaires de Brazzaville. Ici, sur cette terre, nous avons plusieurs intervenants, dont l'Anac, l'Asecna, l'Aerco, la CRNA, et le CCR. Toutes ces infrastructures devraient être visitées, parce que l'aéroport c'est une frontière internationale où nous avons des gens qui viennent de l'extérieur. Ces infrastructures doivent garantir à chaque voyageur toutes les conditions de sûreté et de sécurité », a indiqué la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas.

Des chantiers de modernisation, des équipements de navigation, l'entretien des infrastructures et l'optimisation des services aux passagers sont des priorités. « Nous voulions nous rendre compte de l'état de notre aéroport : les infrastructures, le tarmac, les bâtiments, la climatisation, bref tout ce qui concourt au bon fonctionnement de notre aéroport. Les défis sont nombreux.

Certains sont connus, d'autres moins connus. D'ailleurs, nous allons avoir un audit, c'est-à-dire une évaluation du niveau. (...) Au mois de mars, nous allons encore plus tard avoir l'audit d'évaluation de nos engagements en termes de sécurité.

Nous avons des défis à relever parce que nous savons tous que notre aéroport a des faiblesses. Nous sommes là pour relever ces défis avec toutes les autorités compétentes et mon équipe doit faire en sorte que le gouvernement s'attèle à relever notre taux de conformité par rapport aux autres aéroports à travers le monde pour qu'il y ait une crédibilité qui soit restaurée afin que nous ayons de plus en plus les trafics aériens », a déclaré la ministre.

Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas a salué l'engagement des agents et partenaires de ces différentes structures et a réaffirmé le soutien total de son département ministériel afin de garantir un développement harmonieux car, a-t-elle dit, le succès de l'aviation dépend d'une synergie entre tous les acteurs. « Nous voulons que de nombreuses compagnies aériennes desservent Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo. L'objectif est aussi de faire remonter le service de nos aéroports en termes de qualité d'infrastructures, de capacités à assurer nos obligations et en termes de sûreté ainsi que de sécurité », a-t-elle conclu.