Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Dolisie accueille la troisième édition du forum Mbongui des jeunes

La troisième édition du forum "Mbongui" des jeunes a été lancée le 4 mars à Dolisie, dans le département du Niari. Durant deux jours, la délégation d'experts et techniciens venue de Brazzaville a échangé avec la jeunesse du Niari sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, à l'employabilité, à l'engagement social et à l'accompagnement des porteurs de projets.

Tenue sur le thème « Jeunesse et travail, bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité », l'activité s'est déroulée dans la salle de la préfecture du Niari, pleine à craquer et à mobiliser les porteurs de projets et chercheurs d'emploi.

En présence des cadres et fils du département, le président du Conseil départemental et maire de la ville de Dolisie, Marcel Koussikana, a exprimé sa satisfaction de voir ce grand événement se dérouler dans cette localité. Selon lui, le "Mbongui" est un espace d'échange et d'apprentissage inscrit dans les us et coutumes et les jeunes de la capitale de l'or vert doivent s'approprier de cette initiative salutaire.

La présidente du comité d'organisation de cette édition, Aline France Etokabeka, qui a introduit son discours en kituba, a expliqué que cette initiative émane d'une inspiration concernant l'accompagnement des jeunes.

« Nous avons plusieurs partenaires, notamment le Figa qui est un élément très important en matière d'entrepreneuriat puisqu'il garantit le financement et les prêts et autres aux porteurs de projets viables et fiables. Il y a également le Fonea et l'ACPE et d'autres partenaires qui sont avec nous et nous aident dans la réalisation de ce forum.

Nous voulons demander aux jeunes de penser à leur propre effort en développant leur mental car beaucoup d'entre eux s'embourbent dans les messages des vendeurs d'illusion. Les jeunes doivent prendre conscience. Ils bénéficieront des formations et encadrements afin d'avoir les capacités de concrétiser leurs projets. Lorsqu'on parle d'accompagnement, il ne s'agit pas forcément de l'argent mais aussi un soutien multiforme », a expliqué Aline France Etokabeka.

À travers cette trosième édition, elle souhaite inciter et booster l'entrepreneuriat de la jeunesse de Dolisie. Pour cette année, 500 jeunes bénéficieront d'un appui multiforme.

Le parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala, a invité les jeunes à plus d'engagement et au respect de la loi.

Le forum "Mbongui" des jeunes vise à concentrer leurs efforts sur le travail intelligent et créatif. A l'en croire, il permettra aux jeunes du Niari de sortir de l'oisiveté, de l'inactivité. « Le forum "Mbongui" des jeunes vise à proposer aux jeunes les références et modèles de réussite, promouvoir l'entrepreneuriat, attirer l'attention sur l'illusion que leur présente certains cadres. Le forum "Mbongui" se positionne comme un incubateur et il s'agira aussi de créer un marché de travail. C'est ici l'occasion de saluer la prolongation de l'année de la jeunesse », a-t-il déclaré.

A travers des panels interactifs animés par des experts de plusieurs domaines, les participants s'édifient sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ils souhaitent capitaliser sur les avantages de ce forum pour booster leurs projets.

Il est important de rappeler que les deux premières éditions de cette plateforme d'échange entre les jeunes en quête d'ouverture d'opportunités, de visibilité et divers experts se sont tenues à Brazzaville, avec le même objectif : inciter les jeunes à la créativité et au travail bien fait.