Cameroun: Livre - Mohamed prophétise sur le pays dirigé par Maurice Kamto

L'auteur de l'ouvrage produit grâce aux Editions du Schabel depuis novembre 2004 analyse les défis et opportunités et trace les perspectives d'une République sous le commandement du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), après l'élection présidentielle d'octobre 2025.

« Maurice Kamto, s'il devenait président du Cameroun, se trouverait confronté à une série de défis considérables. Son leadership serait mis à l'épreuve par des obstacles politiques, économiques, sociaux et culturels.

Ce chapitre se propose d'analyser ces défis, tout en examinant les leçons tirées des administrations précédentes et des expériences internationales. En comprenant ces défis, nous pourrons mieux apprécier les perspectives, les opportunités et les solutions pour une gouvernance efficace.» L'entame de la page 93 du livre écrit par Mohamed Fomagha et achevé d'imprimer en novembre 2024 pour le compte des éditions du Schabel, est assez indicative de la démarche prophétique de l'auteur.

Une vision, un engagement envers la justice sociale

D'ailleurs celui-ci envisage ceci : « l'ascension de Maurice Kamto au pouvoir serait donc perçue comme une remise en question directe du système néocolonial toujours influent au Cameroun.

Les reformes qu'il proposerait pourraient être vues comme des menaces par les élites actuelles, qui bénéficient du statu quo, Kamto devrait naviguer dans un environnement politique hostile, où chaque décision pourrait être scrutée et contestée par ceux qui craignent une redistribution du pouvoir." Mohamed Fomagha poursuit à la page 94 du livre « Un Cameroun dirigé par Maurice Kamto », en soulignant :

« En devenant président, Maurice Kamto devra aborder les cicatrices historiques laissées par cette répression. Il devra trouver les moyens de réconcilier les différentes fractions ethniques et politiques du pays, tout en menant des réformes qui pourraient redistribuer le pouvoir et les ressources de manière plus équitable. Cela nécessitera une diplomatie habile, une communication transparente et un engagement envers la justice sociale. "

Une vision prophétique que partage Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest et facilitateur avec le journaliste Thomas Tankou, directeur de publication du journal Le Hérault National, de la cérémonie de dédicace 2025 du livre intitulé, « Un Cameroun dirigé par Maurice Kamto, Analyses, perspectives, défis et opportunités » et tenue au siège régional du Mrc le samedi 02 mars.

Sans ambages, le dirigeant local du parti de Maurice Kamto, affirme que ce livre écrit par Mohamed Fomagha qui tient sur 231 pages et sur 03 chapitres, est prophétique parce que le chemin est déjà banalisé pour l'alternance au Cameroun suite à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Les révélations de Wikileaks

En parcourant les lignes du livre écrit par Mohamed Fomagha vous allez découvrir « la perception ethnique et politique » du pouvoir au Cameroun.

Cet écrivain qui avoue être à sa seconde expérience, rappelle, en s'inspirant des câbles d'informations diplomatiques « Wikileaks » portés par le lanceur d'alerte américain, Julian Assange, que selon l'ancien ministre de la Justice, le feu Amadou Ali, « les Nordistes étaient si méfiants qu'ils ne concluraient jamais une alliance pour soutenir un pouvoir politique Bamiléké ».

Cet analyste s'est aussi penché sur les déclarations de l'ancien membre du conseil constitutionnel, le défunt Joseph Owona, qui s'était ouvertement opposé à la présence d'un Bamiléké comme président de la République du Cameroun et installé au palais présidentiel d'Etoudi à Yaoundé.

Parlant des « défis du leadership présidentiel » du Pr Maurice Kamto, l'essayiste projette: «la présidence du Maurice Kamto au Cameroun sera un test de taille, confrontée à une série de défis complexes et interdépendants. Dans ce contexte, la clé réside dans la capacité à reconnaître ces défis et à s'inspirer des enseignements tirés de l'histoire, à la fois à l'échelle nationale et internationale. »

Un regard pointu est porté sur la lutte contre la corruption par Maurice Kamto . Mohamed Fomagha déroule cette projection : « Dans un scénario optimiste où les réformes anti-corruption proposées sont pleinement mises en oeuvre sous la présidence de Maurice Kamto en 2025, voici les retombées positives attendues pour le Cameroun ».

Car, poursuit-il, " la modernisation du secteur éducatif promet de revitaliser l'éducation au Cameroun en mettant fin aux pratiques de corruption qui ont compromis le recrutement et la promotion des enseignants. En adoptant des procédures transparentes fondées sur le mérite, cette réforme pourrait redorer le blason du système éducatif, lui rendant ainsi son prestige d'antan.

Cette transparence accrue attirerait les meilleurs talents, tant nationaux qu internationaux, désireux de contribuer à l'éducation du pays. Grâce à cette approche équitable, les enseignants les plus qualifiés seraient encouragés à participer activement à la formation de la prochaine génération de leaders, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour l'éducation au Cameroun" .