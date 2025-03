Congo-Brazzaville: Congo/FAO - Brazzaville abritera un atelier régional sur l'agriculture sensible à la nutrition

Les préparatifs de l'atelier régional de renforcement des capacités des parlementaires congolais et d'autres pays de la sous-région Afrique centrale prévu fin avril prochain, à Brazzaville, ont été au centre de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a accordé le 4 mars au représentant par intérim de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO) au Congo, Dademonao Pissang Tchanga.

De l'entretien entre les deux personnalités, il est à noter que lors de l'atelier qui se tiendra pendant trois jours, les partcipants focaliseront leurs échanges sur l'agriculture sensible à la nutrition, dans le cadre des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dadémonao Pissang Tchanga a confirmé la tenue de cette rencontre et remercié le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté que son pays abrite cet atelier et mis à la disposition de la FAO une équipe qui l'accompagne dans les préparatifs.

« Il ne s'agit pas de produire pour produire, de consommer pour consommer, mais il faut qu'on fasse une agriculture qui dérive des produits qui nous permettent de régler le problème d'insécurité nutritionnelle, alimentaire, l'aspect nutritionnel est assez important. Donc, nous discuterons de cela et permettrons à chacun de pouvoir développer un plan de travail pour aller soit à la sensibilisation, soit ou à des mini-projets concrets », a expliqué le représentant de la FAO par intérim.

Isidore Mvouba et Dadémonao Pissang Tchanga ont également discuté des prouesses réalisées par le Parlement congolais qui est l'un des premiers pays africains à créer l'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon le représentant de la FAO, l'Assemblée nationale du Congo a été pionnière dans la création du Réseau des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en assurant la première présidence de cette organisation.

Interrogé sur l'apport de la FAO dans la mise en oeuvre du Plan national de développement qui a fait de l'agriculture au sens large son premier pilier, Dadémonao Pissang Tchanga a rappelé que le plan stratégique de cette agence onusienne se focalise sur la transformation des systèmes agroalimentaires en visant d'atteindre quatre meilleures performances.

Il s'agit notamment d'une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et des meilleures conditions de vie. Le Congo abritant une partie du poumon de l'air du monde, il a suggéré la nécessité de produire tout en respectant l'environnement. « Nous avons besoin d'accompagnement dans les investissements publics et privés. Ce que nous attendons, c'est de montrer que l'agriculture est le futur si ce n'est le présent de tous les pays africains.

L'agriculture reste le secteur qui va offrir le maximum d'emplois. La FAO se tourne maintenant vers une agriculture plus productive, une agriculture innovante qui s'appuie également sur la digitalisation. Nous pouvons noter au passage que pour la digitalisation, le Congo a quand même un bon réseau téléphonique avec 5G qui nous facilitera pour toutes les technologies que nous allons développer en matière agricole », a-t-il conclu.