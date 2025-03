Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a présidé hier, mardi 04 mars, une réunion préparatoire à la commémoration du 65ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance ou fête du 4 Avril.

Toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cet événement qui mobilisera toutes les composantes des Forces de défense et de sécurité et les franges de la population autour de diverses activités, en plus du traditionnel défilé. La grande attraction de cette édition sera le saut en parachute sur le fleuve, annonce le Gouverneur, Al Hassan Sall, qui promet une belle fête aux populations de la capitale du Nord.

Placée cette année sous le thème «Vers la souveraineté industrielle et technologique des Forces de défense et de sécurité», la 65ème fête d'indépendance du Sénégal se prépare activement à Saint-Louis où le chef de l'exécutif régionaln Al Hassan Sall, a présidé hier, mardi 4 mars 2025, une réunion ayant regroupé les autorités, territoriales, militaires et paramilitaires, en plus des autorités académiques, des mouvements en foulards et des associations de femmes.

«Nous avons échangé avec l'ensemble des parties prenantes sur le format de la célébration de la fête du 04 avril dans la région de Saint-Louis. En présence du Colonel commandant la zone militaire N°2 et de l'ensemble des chefs d'unité des forces de défense et de sécurité, nous avons partagé les orientations des autorités et un format a été retenu pour ce qui concerne la commune de Saint-Louis», a-t-il indiqué, avant de promettre un défilé grand format aux populations de Saint-Louis.

Cet anniversaire sera marqué aussi par d'autres activités civilo-militaires. «C'est pour montrer à l'ensemble des acteurs que nous disposions d'une Armée-Nation. Nous serons aux côtés des populations pour relever les défis qui jalonnent notre parcours en tant que nation», a expliqué M. Sall.

La veille du 4 avril, il est prévu, toujours dans le cadre de cette commémoration, la traditionnelle retraite aux flambeaux, avec le tour de la ville, ainsi qu'un saut en parachute sur le fleuve qui sera l'attraction de cette édition. Un nettoyage sera également effectué dans toute la ville et particulièrement sur l'axe du défilé.