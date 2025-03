La communauté chrétienne, à travers le monde, est en plein dans le Carême, qui démarre ce 05 mars 2025, le «Mercredi des Cendres». En prélude à ces 40 jours d'endurance dans la prière et autres actes de dévotion que dure le jeûne chrétien, hier, mardi 04 mars 2025, l'ambiance était festive au Collège Sacré-Coeur, où les élèves ont célébré «Mardi Gras», dans une explosion de couleurs et de créativité.

L'événement, qui marque traditionnellement l'entrée dans la période de Carême pour les chrétiens, a permis aux enfants de s'exprimer librement à travers des déguisements inspirés de la tradition, de leurs rêves et aspirations.

Pour Pauline, enseignante en classe de CE1A, cette journée est bien plus qu'une simple fête : «Mardi Gras est une occasion d'épanouissement pour les enfants. C'est une tradition qui annonce le Carême, mais c'est aussi un moment de partage, de convivialité et de retrouvailles. À travers leurs déguisements, les élèves expriment ce qu'ils souhaitent devenir dans l'avenir».

A l'image de plusieurs établissements d'enseignement notamment privé catholique qui célèbrent chaque année l'événement avec les plus petits, la cour de cette école s'est ainsi transformée en un véritable défilé de professions et de cultures : médecins, avocats, artistes, princesses et figures traditionnelles se côtoyaient, illustrant la diversité des rêves des enfants. Cet événement va bien au-delà du simple amusement. Il porte une valeur pédagogique forte, en renforçant la confiance en soi des élèves et en favorisant une meilleure connaissance des différentes professions et cultures.

UN SYMBOLE D'UNITE ET DE DIVERSITE

Au-delà du côté festif, cette journée a aussi une dimension sociale et spirituelle. «À travers cette célébration, les enfants comprennent que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre culture, notre ethnie ou notre race. Nous sommes tous unis en Dieu. C'est un moment de communion et de partage qui renforce la cohésion au sein de l'école», souligne la maîtresse Pauline.

Aussi, à travers les différentes tenues, les enfants ont pu illustrer la richesse culturelle du Sénégal et, au-delà, mettant en avant l'importance du vivre-ensemble.

Cependant, si la fête battait son plein au Collège Sacré-Coeur, l'ambiance était bien différente au Groupe Scolaire Saint Pierre et Sainte Thérèse de Grand-Dakar, où la communauté éducative était en deuil. En effet, l'établissement n'a pas pu célébrer «Mardi Gras», en raison du décès du professeur d'informatique, survenu récemment. Un moment de recueillement a remplacé les festivités, marquant la douleur et la tristesse des élèves et du personnel face à cette perte d'un membre du personnel enseignant.