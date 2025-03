Les Émirats Arabes Unis (EAU) et le Sénégal, co-hôtes de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2026, ont donné le coup d'envoi officiel du processus multilatéral de préparation de cet événement mondial lors d'une session d'organisation tenue au siège des Nations Unies à New York, le 3 mars 2025, a indiqué un communiqué co-signés par les deux pays.

Dans le cadre de la résolution adoptée en septembre 2024, cette session a permis aux États membres et aux parties prenantes de partager leurs idées et recommandations pour les six dialogues interactifs qui structureront la Conférence de 2026. Ces dialogues aborderont les défis mondiaux liés à l'eau et viseront à accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif 6 des Objectifs de Développement Durable (ODD 6), qui cherche à garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement, tout en assurant une gestion durable des ressources en eau.

L'événement a été marqué par des discours prononcés par Dr Cheikh Tidiane Dieye, ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui assure depuis mars la Présidence du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau, et S.E. Abdulla Ahmed Balalaa, ministre adjoint des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis pour l'Énergie et la Durabilité. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à mener un processus de préparation collaboratif et inclusif, en vue de la Conférence de 2026, qui réunira les nations du monde entier pour des actions concrètes en faveur de l'eau.

Dr Cheikh Tidiane Dieye ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a souligné que «La Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2026 représente un tournant pour l'humanité, un moment décisif pour notre avenir collectif. C'est une occasion unique de transformer nos engagements en actions tangibles pour l'eau et l'assainissement. Nous ne pouvons plus nous contenter de réflexions, il est temps d'agir.»

De son côté, S.E. Abdulla Ahmed Balalaa a ajouté : «L'eau est au coeur de notre histoire, de notre présent et de notre avenir. Aux Émirats, nous sommes déterminés à accélérer l'action mondiale en faveur de l'eau, en promouvant la coopération internationale, en partageant les connaissances et en mobilisant des investissements pour déployer des solutions technologiques à l'échelle mondiale.»

La conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2026 revêt une importance capitale dans le contexte actuel. Aucune nation n'échappe aux conséquences du stress hydrique, qui exacerbe l'insécurité alimentaire, les crises sanitaires et fragilise la stabilité économique et sociale. L'eau joue un rôle central dans la réalisation de l'ensemble des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030, et l'ODD 6, qui porte sur l'eau, constitue la clé pour atteindre les 17 objectifs globaux.

Le Sénégal et les Émirats Arabes Unis ont lancé un appel aux parties prenantes internationales - gouvernements, organisations internationales, entreprises, investisseurs, ONG, société civile, académiciens, jeunes et peuples autochtones - pour renforcer leurs efforts collectifs et accélérer l'action mondiale en faveur de l'eau.

2,2 MILLIARDS DE PERSONNES N'ONT PAS ACCES A L'EAU POTABLE, 4 MILLIARDS SOUFFRENT DE PENURIES D'EAU GRAVES PENDANT AU MOINS UN MOIS CHAQUE ANNEE

Malgré les efforts déployés à travers le monde, des millions de personnes continuent de souffrir de l'accès limité à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats. Selon les dernières statistiques, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable, 3,5 milliards ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité, et 4 milliards souffrent de pénuries d'eau graves pendant au moins un mois chaque année.

Ces chiffres soulignent l'urgence d'une action mondiale plus ambitieuse pour résoudre cette crise. L'ODD 6 est plus que jamais essentiel pour débloquer d'autres objectifs de développement, qu'il s'agisse de l'amélioration de la santé publique, de la sécurité alimentaire ou de la réduction des inégalités sociales et économiques.

La session d'organisation a été marquée par la participation de représentants de haut niveau des Nations Unies, avec la présence de 72 participants, dont 26 parties prenantes. À la suite de cet événement, le Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA), qui assure le rôle de secrétariat de la Conférence, préparera une note conceptuelle sur les thèmes proposés. Cette note sera discutée et finalisée lors d'une réunion convoquée par le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue pour le 9 juillet 2025.

Une réunion préparatoire de haut niveau pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau se tiendra à Dakar avant la Conférence principale de décembre 2026.

Les Émirats Arabes Unis et le Sénégal se réjouissent de cette collaboration, qui marque une étape décisive vers une gestion plus équitable et durable des ressources en eau à l'échelle mondiale. Le processus multilatéral de préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 représente une occasion unique pour le monde de s'unir et de passer à l'action face aux défis pressants liés à l'eau.