La ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture Khary Diène Gaye a reçu hier mardi 4 mars, les conclusions de l'atelier de concertation sur les réformes et la restructuration du mouvement Navétanes.

Le dialogue entrepris entre les différentes composantes du mouvement a abouti à 13 recommandations allant principalement dans le sens de circonscrire l'organisation des compétitions et des activités de vacances au niveau national. Mais aussi à les orienter en direction de la citoyenneté et de la sécurité du pays.

Le mouvement navétane a engagé des reformes en vue d'une restructuration et d'une réorientation en direction de la jeunesse. Après les travaux et les ateliers démarrés depuis le 20 février dernier, les différentes composantes qui gravitent autour de l'organisation des activités de vacances, ont restitué au ministre des Sports les conclusions. C'était lors des assises qui se sont tenues hier, mardi 4 mars, au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose.

« La situation du mouvement navétane appelle à une introspection profonde et un diagnostic de ces véritables causes des dérives. Ce sera pour y apporter des mesures correctives et des solutions durables afin de replacer le Mouvement Navétanes dans son rôle de catalyseur des énergies positives de notre jeunesse », a déclaré la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la culture Mme Khary Diéne Gaye qui a présidé l'atelier.

Les deux recommandations fortes issues de ces assises consistent à orienter les activités du mouvement en direction de la citoyenneté, à les circonscrire durant la période des vacances scolaires. Elles contribueront également à orienter les prochaines décisions qui seront prises allant dans le sens de lutter contre la violence qui a pris de l'ampleur dans ce sport.

« En conclusion, plusieurs recommandations ont été établies à l'Association des travaux préparatoires. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de présider l'atelier de restitution avec l'ensemble des parties prenantes. Nous pouvons nous réjouir, d'abord, de l'engagement et de la volonté manifestée par les différentes parties prenantes, les présidents des fédérations sportives et des mouvements sportifs, les présidents aussi des deux mouvements de Navetane, à savoir l'ONCAV et l'ONGAM, les personnes et organisations ressources les acteurs culturels, artistiques ont été de la partie.

Nous pouvons nous réjouir de cette belle moisson. Les parties prenantes ont encore réaffirmé leur volonté à accompagner les plus hautes autorités du pays pour la mise en oeuvre de l'agenda national de transformation systémique du Sénégal » se félicite-t-elle.

La ministre des Sport indique que les recommandations et les différentes conclusions et recommandations arrêtées à l'issue des travaux seront évaluées dans les plus brefs délais. Elle annonce qu'un comité de suivi sera ainsi mis en place pour leur mise en oeuvre. « Il y a un comité de suivi qui sera mis en place pour la mise en oeuvre de ces recommandations et cela se fera au fur et à mesure. Nous évaluerons les différentes conclusions qui ont été arrêtées aujourd'hui.

C'est le lieu aussi de remercier tous les collègues du gouvernement et particulièrement le ministère en charge de l'intérieur dans la sécurité du pays pour la mise à disposition de certains de ses collaborateurs en nous permettant d'affiner une stratégie de sécurisation du pays », a confié Khary Diène Gaye.