Le président du mouvement Yaakaar Takku Suqali Walo, Mouhamadou Lô, a beaucoup insisté hier sur la place qu'occupe le secteur de l'agriculture sur l'échiquier économique du pays.

Il a déclaré, par la même occasion, que Dagana est le grenier du Walo, rappelant les énormes potentialités dont regorge ce département de la région de Saint-Louis. Il s'est exprimé en marge d'une finale de la zone 1 qu'il a présidé au nom du maire et dont le match s'est joué au stade.

«Nous avons très tôt anticipé sur beaucoup de choses ici, à Dagana, notamment la journée des jeunes et des femmes que nous avons initié récemment. Vue que c'est l'agriculture qui constitue aujourd'hui le moteur de l'économie de beaucoup de pays, nous nous sommes dit pourquoi pas investir dans ce secteur, avec toutes les potentialités qui s'y trouvent à savoir l'eau, la terre, le soleil entre autres», a fait savoir Mouhamadou Lô, président du mouvement Yakaar Takku Suqali Walo. C'est ainsi qu'il dit avoir aménagé une parcelle de deux hectares pour les jeunes de Dagana en y installant un système de goutte à goutte, avec des installations électriques et solaires, pour un investissement de plus 10 millions FCFA.

M. Lô a profité aussi de l'occasion pour lancer un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, les invitant à penser un peu à Dagana. «Qu'ils sachent que c'est le grenier agricole du Walo. Dagana devrait être le point de départ de toute initiative pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Parce qu'il regorge toutes les potentialités nécessaires pour l'atteinte de cet objectif de souveraineté alimentaire. Cependant il faudra aussi accompagner les femmes dans ce processus, en les réorganisant en groupements (GIE) ; en leur dispensant des formations et en leur octroyant des financements remboursables. Ce qui contribuera à promouvoir leur autonomisation».

Il a également abordé la problématique des infrastructures sportives au niveau de Dagana. «Le sport est l'affaire de tous. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir été désigné par le premier magistrat de la ville de Dagana pour venir présider cette finale. Mais la situation dans laquelle se trouve ce stade de Danaga ne nous agrée pas du tout. Nous aurions souhaité que celui-ci dispose d'une pelouse synthétique moderne et d'une tribune assez large qui permettra à ce stade de pouvoir répondre aux normes», a-t-il expliqué.

Mouhamadou Lô n'a pas manqué de faire l'éloge des équipes de football de Dagana. «Nous avons de bonnes équipes qui participent à des phases nationales et régionales et qui nous reviennent avec des trophées. Donc pour les motiver il nous faut mettre à leur disposition des infrastructures sportives au top. Cela les motivera davantage et fera d'elles des équipes championnes qui produiront des internationaux qui seront originaires de Dagana. Une personne se doit d'avoir une vision et nous avons la nôtre. Maintenant nous prions seulement pour sa réalisation», a-t-il conclu.