Ethiopie: Le secrétaire exécutif de l'IGAD a convoqué une réunion du groupe de coordination de la paix et de la sécurité.

Addis Abeba — Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a convoqué une réunion du groupe de coordination de la paix et de la sécurité avec les directeurs du programme de paix et de sécurité de l'IGAD, les envoyés spéciaux et les principaux partenaires afin d'aligner les priorités stratégiques pour 2025 et 2026.

La réunion s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba, selon le Secrétariat de l'IGAD.

Cet engagement souligne l'engagement indéfectible de l'IGAD en faveur de la stabilité régionale, de la prévention des conflits et des solutions diplomatiques, garantissant une approche coordonnée et tournée vers l'avenir de la paix et de la sécurité dans la region.