La Commission de la Cedeao a organisé à Abuja le 3 mars 2025, la 11ème réunion du Conseil de convergence de la Cedeao, composé des Ministres en charge des Finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la Cedeao.

Selon un communiqué de presse, cette réunion a permis d'examiner le rapport de la réunion du Comité technique, politiques macroéconomiques de la CEDEAO, tenue du 27 février au 1er mars 2025 à Abuja, de même que des dossiers importants tels que l'état de mise en oeuvre de la feuille de route pour le lancement de l'Eco.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le ministre des Finances et Ministre coordonnateur de l'Economie du Nigeria, Adebayo Olawale Edun, a plaidé pour la création d'une monnaie unique régionale destinée à conduire le programme d'intégration économique de la CEDEAO, et à améliorer la vie des peuples ouest-africains.

S'adressant aux ministres des Finances, aux gouverneurs des Banques centrales et aux chefs d'institutions financières de l'espace communautaire, M. Edun a rappelé les effets néfastes du paysage économique mondial sur les économies régionales, avec pour conséquence la détérioration du profil de convergence de la CEDEAO, malgré l'existence de cas de résilience.

Face aux tensions géopolitiques actuelles, ajoute la même source, il a recommandé un nouveau modèle de développement axé sur des réformes audacieuses pour mobiliser les ressources intérieures, revigorer le secteur privé, améliorer la gestion des ressources naturelles et s'engager dans une collaboration accrue entre les marchés émergents et les économies de développement. Il a souligné la nécessité pour l'Organisation régionale de jouer un rôle primordial en soutenant les priorités et les résultats de la présidence sud-africaine du G20, et en faisant avancer l'agenda sous-régional et africain de la CEDEAO.

«Nous devrions pouvoir profiter de la présidence sud-africaine du G20 pour optimiser les opportunités offertes par les récents changements de paradigme mondial. En tant que région, nous devons parler d'une seule voix et coordonner nos efforts pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités », a dit M. Edun.

Il a informé l'assistance des nombreuses réformes économiques initiées par le Nigeria et les résultats significatifs auxquels elles ont déjà abouti. Cette 11ème session ordinaire du Conseil de convergence de la CEDEAO a examiné les questions relatives à la consolidation du programme de coopération monétaire de la CEDEAO et à l'intégration économique régionale, y compris le lancement de la monnaie unique, l'Eco.

Pour le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, cette réunion se déroule dans un contexte économique mondial marqué par des tensions commerciales, des pressions inflationnistes persistantes et une détérioration des finances publiques. « Cette situation nécessite des politiques budgétaires et monétaires coordonnées pour renforcer la résilience de nos économies », a conseillé Dr Touray. Il a rappelé les nombreux efforts consentis au niveau régional pour la création de l'Eco, ainsi que les divers obstacles qui persistent et nécessitent des actions concertées et décisives en vue de parvenir à la monnaie unique régionale.

« Contrairement à d'autres régions, l'espace CEDEAO est unique, caractérisé par une Union monétaire, des Etats Fédéraux, des Etats Unitaires au sein de la Communauté. Ainsi, la prise de décision et la mise en oeuvre deviennent un long processus », a martelé Dr Touray.