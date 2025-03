Ile Maurice: L'Atelier Kestrel pour l'envol des jeunes autistes

Convaincre un maximum d'entreprises du bien-fondé du projet Kestrel : tel est l'objectif du «soft-opening» organisé le mercredi 19 mars à 10 h 30 à Quatre-Bornes par Lise Juganaikloo, directrice d'Autisme Maurice.

Avant d'aborder l'employabilité des jeunes autistes, comment s'est déroulée la rentrée des plus petits le 13 janvier ?

Très bien. Autisme Maurice compte cinq nouveaux élèves à Calodyne et un à QuatreBornes, portant l'effectif total à 55 bénéficiaires âgés de cinq à 20 ans. La rentrée est une période charnière pour les enfants autistes, car certains ont du mal à se réhabituer aux règles de la classe après deux mois passés à la maison.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec les parents, notamment pour prévenir la dépendance aux écrans, qui peut entraîner de l'agacement lors du retour en classe. Il est aussi important de préciser que nous valorisons l'autonomisation de l'enfant et que nous mettons l'accent sur l'apprentissage fonctionnel. Chaque enfant bénéficie d'un projet individualisé avec des objectifs adaptés à ses besoins.

Ce projet individualisé prend fin à 20 ans, comme le prévoit le soutien de la «Special Education Needs Authority» (SENA), ou se prolonge-t-il ?

Justement, Autisme Maurice a toujours eu l'ambition de voir plus loin afin de préparer nos jeunes à une vie aussi autonome que possible et à une insertion sur le marché du travail. Cela passe par un accompagnement à long terme, y compris le soutien de nos formateurs au sein des entreprises partenaires. Toutefois, ce projet nécessite une structure dédiée.

C'est la vocation de l'Atelier Kestrel : préparer les jeunes adultes autistes à intégrer le monde du travail sur une période de deux à trois ans. Il répond également à une demande exprimée par les parents. De plus, les jeunes sont impatients de quitter leur uniforme scolaire et de passer à une nouvelle étape de leur vie. Ils sont très fiers d'avoir grandi !

L'organisation non gouvernementale (ONG) fête ses 15 ans cette année. Quel âge ont vos premiers élèves ?

Le fils de l'une des cofondatrices, Géraldine Aliphon, aura 21 ans cette année ! w La prise en charge des adultes autistes était une cause qui lui tenait particulièrement à coeur. Géraldine Aliphon avait une détermination sans faille, une vision et des projets ambitieux... Oui, les jeunes autistes sont intelligents et remplis d'amour. Lorsqu'ils bénéficient d'un encadrement adapté et individualisé, ils révèlent tout leur potentiel. C'est le cas d'un ancien élève qui est devenu une véritable success story.

Fils d'une directrice de l'école, Nathaniel se rend aujourd'hui seul en bus à son travail dans une quincaillerie. Il a seulement besoin d'une routine, d'un contact téléphonique fréquent avec ses proches et d'un environnement compréhensif. Par exemple, il prend toujours le même bus avec des chauffeurs et des receveurs qu'il connaît et apprécie. L'encadrement familial et celui d'Autisme Maurice ont fait toute la différence dans sa vie.

Sans l'Atelier Kestrel, que deviendraient vos élèves ?

Malheureusement, ils seraient contraints de rester à la maison et certains parents devraient quitter leur emploi pour ne pas les laisser seuls toute la journée. Cela entraînerait une perte progressive de leurs acquis et de leur autonomie. Au centre Kestrel, nous continuerons à leur enseigner les gestes du quotidien (repasser son linge, faire son lit...) ainsi que des compétences professionnelles.

Nous organiserons également des sorties à la banque ou au supermarché afin d'aborder des notions concrètes comme la gestion d'un budget et la préparation d'un repas simple. w Quelles compétences professionnelles souhaitez-vous développer en priorité ? Nous avons un partenariat avec le Food & Agricultural Research & Extension Institute pour initier les jeunes à l'agriculture sur le terrain entourant les conteneurs. Ensuite, nous adapterons nos formations en fonction de leurs centres d'intérêt : musique, pâtisserie, artisanat...

Avez-vous déjà des partenaires pour promouvoir l'employabilité des jeunes en situation de handicap ?

Oui. Nous sommes membres d'Inclusion Maurice, un réseau qui accompagne les jeunes vers le monde du travail en renforçant leur confiance en eux (par exemple, en les informant sur leurs droits à travers le projet d'autoreprésentation). Nous collaborons également avec JCI City Plus et allons prochainement travailler avec la Global Rainbow Foundation, qui effectuera une évaluation individuelle des jeunes avant de les mettre en relation avec des entreprises.

Nous recherchons aussi des formateurs et des professionnels motivés (boulanger, musicien, artisan...) prêts à partager bénévolement leurs compétences. Ce qui nous manque encore, ce sont davantage de moyens pour rémunérer une équipe paramédicale comprenant un orthophoniste, un psychomotricien et un psychologue. Notre équipe actuelle est dédiée aux enfants de nos écoles, mais elle est insuffisante pour les jeunes de Kestrel.

Avez-vous prévu de distinguer des groupes en fonction du niveau de handicap ?

Certainement. Idéalement, pour les cas les plus sévères, nous envisageons de mettre en place une autre structure, un accueil de jour, distinct de l'Atelier Kestrel, qui vise avant tout l'employabilité. Pour organiser les sorties et assurer les déplacements des jeunes, nous aurions besoin d'un van, ce qui n'est pas prévu dans le budget de notre campagne de levée de fonds sur www.SmallStepMatters.org. Les taxis sont souvent trop coûteux, et certains chauffeurs refusent purement et simplement de transporter des personnes en situation de handicap, faute de sensibilisation adéquate.

Concrètement, de quoi disposez-vous déjà ?

Et quels sont vos besoins pour le Kestrel Centre ? Autisme Maurice dispose de quatre conteneurs climatisés installés sur un terrain clôturé, avenue Berthaud à Quatre-Bornes. Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur www.SmallStepMatters.org afin d'aménager ces conteneurs. Au fur et à mesure que nous recevrons les donations, nous allons débuter conteneur par conteneur et activité par activité.

Pourquoi avoir opté pour des conteneurs ?

Les conteneurs sont pratiques, car Autisme Maurice est locataire. En cas de besoin, ils peuvent être déplacés facilement. De plus, en leur donnant une seconde vie, nous contribuons à la protection de l'environnement.

Contact : 428.0158 pour les entreprises souhaitant s'inscrire au soft-opening d'Autisme Maurice

Mobilisation nationale et internationale pour réunir Rs 524 800Depuis fin décembre, l'ONG Autisme Maurice lance un appel aux dons en ligne pour financer l'Atelier Kestrel. Plusieurs sources de financement sont possibles via SmallStepMatters.org : donations des entreprises via le Corporate Social Responsibility (CSR) ; soutien des clubs services (Rotary, Lions Club...) ; donations individuelles par virement ou paiement unique (Juice, carte bancaire...), à Maurice et à l'étranger. Objectif : réunir Rs 524 800 en cinq mois sur www.SmallStepMatters.org.

Fondée en 2016 par Céline Planel (manager de Beyond Communications) et David Commarmond (directeur de l'agence GWS), avec le soutien de la MCB (depuis sa création) et du groupe EY (depuis 2024), cette plateforme de financement solidaire dédiée aux projets à but non lucratif a déjà permis de soutenir une cinquantaine d'ONG, collectant plus de Rs 20 millions de dons. Une preuve de la générosité bien ancrée dans la culture mauricienne !