Sénégal: Réduction des subventions à l'énergie - Un plafonnement à 2 % du PIB en 2025

Les subventions destinées à la consommation énergétique seront limitées à 2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, a annoncé le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njek Sarré, à Dakar. Tout un challenge, compte tenu de la morosité financière ambiante et de la forte demande à un meilleur accès à l'énergie.

Lors de son intervention sur la RTS, le ministre Amadou Moustapha Njek Sarré a précisé que des audits seront menés, notamment sur les effectifs de la fonction publique, tandis qu'une rationalisation rigoureuse des subventions énergétiques sera mise en oeuvre afin d'atteindre l'objectif de 2 % du PIB à compter de 2025. Cette décision s'inscrit dans le cadre des réformes correctives visant à remédier aux irrégularités constatées par la Cour des comptes dans son audit des finances publiques couvrant la période de 2019 à mars 2024. Toutefois, cette mesure ne figure pas explicitement dans le communiqué officiel du Conseil des ministres de mercredi dernier.

Selon un rapport publié en mai 2024 par la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, l'État consacre actuellement plus de 4 % du PIB aux subventions énergétiques, couvrant l'électricité, l'essence, le supercarburant, le gasoil et le gaz butane. Ce document, intitulé Incidence distributive des subventions aux énergies : cas du Sénégal, cite le ministère des Finances et du Budget comme source de ces estimations.

En parallèle, la Feuille de route pour la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025 précise que le Sénégal alloue plus de 4 % de son PIB au soutien financier de l'électricité et de certains produits pétroliers. Publié sur le site du ministère des Finances et du Budget, ce document rappelle que l'objectif gouvernemental est une suppression progressive de ces aides d'ici 2025.

Toutefois, des ajustements pourraient être envisagés en fonction du contexte économique et social. "Sauf circonstances exceptionnelles justifiant des mesures d'urgence, l'objectif demeure la suppression totale des subventions sur l'électricité, le supercarburant et le gasoil à l'horizon 2025", indique le rapport.

Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de rationaliser les dépenses publiques et de réduire le train de vie de l'État, a souligné son porte-parole. Néanmoins, conscient des enjeux sociaux, le Premier ministre Ousmane Sonko, s'exprimant devant l'Assemblée nationale la semaine dernière, a tenu à rassurer les populations les plus vulnérables : "Je tiens à préciser que les ménages les plus modestes continueront de bénéficier d'un soutien de l'État sur l'électricité et certains produits pétroliers", avait-il assuré.