Durant le mois de Ramadan, les personnes diabétiques qui veulent s'adonner au jeûne doivent prendre en compte les conseils de leurs médecins.

Pour ceux et celles qui n'ont pas effectué de consultations pré-Ramadan, Docteur Abdoul Aziz Ly, Endocrinologue Diabétologue, Nutritionniste, Spécialiste des Maladies Métaboliques, par ailleurs Médecine Interne en service à l'hôpital de Tivaouane, dans la région de Thiès, nous parle de l'activité physique mais aussi du plan nutritionnel du Ramadan pour le diabétique ainsi que de l'aspect thérapeutique. Conseils !

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RAMADAN

D'emblée, Docteur Abdoul Aziz Ly, Endocrinologue Diabétologue, Nutritionniste, Spécialiste des Maladies Métaboliques, par ailleurs Médecine Interne en service à l'hôpital de Tivaouane, rassure le jeûneur diabétique qu'il est conseillé́ de maintenir un niveau d'activités physiques raisonnables pendant le jeûne du Ramadan, en évitant les activités intenses dans les heures précédant le coucher du soleil, lorsqu'une hypoglycémie est plus probable. Mieux, il faut encourager une activité́ physique adaptée comme la marche, après la rupture du jeûne, en assurant un apport hydrique suffisant. Les prières multiples de «tarawikh» (surérogatoires ou nawafil» seront comptabilisées dans l'activité́ physique.

PLAN NUTRITIONNEL DU RAMADAN POUR DIABÉTIQUE

Dans l'alimentation du diabétique, Dr Ly revient sur dix points essentiels afin de stabiliser sa glycémie et d'éviter les complications. Il s'agit de :

«La consommation d'une quantité adéquate de calories quotidiennes». Les calories doivent être reparties entre le Suhoor (repas de l'aube) et l'Iftar (repas de rupture du jeûne), et 1 à 2 collations saines peuvent également être consommées si nécessaire ;

Les repas doivent être bien équilibrés, avec des glucides totaux comprenant environ 40 à 50 % et de préférence d'une source de faible IG ; la teneur en protéines (légumineuses, légumineuses, poisson, volaille ou viande maigre) doit représenter 20 à 30% ; et les graisses doivent comprendre 30 à 35%. (avec des graisses mono et polyinsaturées de préférence). Les graisses saturées devraient être limitées à moins de 10% de l'apport calorique quotidien total ;

La méthode de «l'Assiette du Ramadan» devrait être utilisée pour concevoir les repas ;

Les desserts à forte teneur en sucre devraient être évités après l'iftar et entre les repas. Une quantité modérée de dessert sain est autorisée, par exemple un morceau de fruit.

Les glucides à faible indice d'IG devraient être choisis, en particulier ceux qui sont riches en fibres (de préférence les grains entiers). La consommation de glucides provenant des légumes (cuits et crus), des fruits entiers, du yogourt, du lait et des produits laitiers est encouragée. La consommation de glucides provenant du sucre et des céréales hautement transformées (farine de blé́ et amidon comme le maïs, le riz blanc et les pommes de terre) devrait être évitée ou réduite au minimum.

Il est essentiel de maintenir un niveau d'hydratation adéquat en buvant suffisamment d'eau et de boissons non sucrées aux deux repas principaux ou entre les deux, et il faut l'encourager (on peut consommer des boissons diététiques). Il faut éviter les boissons sucrées, les sirops, les jus en conserve ou les jus frais avec sucre ajouté. La consommation de boissons caféines (café́, thé ainsi que les boissons au cola) doivent être minimisées car elles agissent comme des diurétiques pouvant entrainer une déshydratation ;

7. Prenez Suhoor aussi tard que possible, surtout si vous jeûnez pendant plus de 10 heures ;

8. Consommez une quantité́ adéquate de protéines et de matières grasses au moment du Suhoor, car les aliments qui contiennent des niveaux plus élevés de ces macronutriments et des niveaux plus faibles de glucides ont généralement une plus grande capacité́ satiétogène ;

9. L'iftar doit commencer par beaucoup d'eau pour surmonter la déshydratation du jeûne, et 1 à 3 petites dattes séchées ou fraiches pour augmenter les niveaux de glucose dans le sang ;

10. Si nécessaire, une collation plus saine comme un fruit, une poignée de noix ou des légumes peut être consommée entre les repas. En général, chaque collation devrait avoir entre 100 et 200 calories, mais cela peut être plus élevé́ selon les besoins caloriques de l'individu. Certains individus peuvent avoir un goûter (goûter d'iftar) pour rompre leur jeûne, suivi de la prière du Maghreb (coucher du soleil), puis manger le repas d'iftar plus tard dans la soirée.

THÉRAPEUTIQUES

Selon Dr Ly, l'utilisation de la metformine et/ou de l'acarbose chez les diabétiques de type 2 pendant le Ramadan est considérée comme sûre. Aucune modification de la dose n'est nécessaire. Concernant les sulfamides, le médecin fait savoir que dans une étude observationnelle portant sur 1378 diabétiques de type 2 traites par des sulfamides hypoglycémiants, environ un cinquième ont présenté́ une hypoglycémie symptomatique pendant le Ramadan. Le gliclazide est le sulfamide qui donne le moins d'hypoglycémie (14%) suivi du glimépiride (16%) et du glibenclamide (25%).

Il estime aussi que dans certaines études, la proportion de patients sous gliclazide ayant présenté́ des évènements hypoglycémiques symptomatiques s'est révélée être similaire aux gliptines. Ces études démontrent que de nombreux patients diabétiques de type 2 peuvent continuer à utiliser des sulfamides de deuxième génération et jeûner. Le gliclazide semble préférable et le glibenclamide doit être évité. L'utilisation de ces médicaments doit être individualisée, en suivant les indications du clinicien.

Agonistes du récepteur du GLP1 : sur ce point, Dr Abdoul Aziz Ly a avancé que la liraglutide permet de réduire efficacement le poids, le taux d'HbA1c pendant le Ramadan avec beaucoup moins d'hypoglycémies, en comparaison aux sulfamides hypoglycémiants. «Tant que la titration a été́ faite de manière appropriée avant le Ramadan (6 semaines avant), aucune autre modification du traitement n'est nécessaire. Les données relatives à l'utilisation de nouveaux agonistes du GLP-1 (lixisénatide, dulaglutide et albiglutide) pendant le Ramadan font défaut» a-t-il déclaré.

Inhibiteurs de SGLT2 «Glifozines» : les glifozines, relève le diabétologue, ont démontré́ une amélioration efficace du contrôle glycémique et de la perte de poids et sont associés à un faible risque d'hypoglycémie. Pour cette raison, ces médicaments pourraient constituer une option de traitement sans danger pour les diabétiques de type 2 pendant le Ramadan. Cependant, certains problèmes de sécurité́ ont été́ soulevés, tels que l'augmentation de la déshydratation ou de l'hypotension orthostatique ainsi que le risque d'acidocétose.

Les patients considères plus à risque de complications, tels que les personnes âgées, les insuffisants rénaux, les hypotendus ou ceux prenant des diurétiques, ne doivent pas être traites avec des glifozines. Ils devraient être pris avec l'IFTAR et il faut assurer une bonne hydratation. En raison du faible risque d'hypoglycémie associé aux glifozines, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

INSULINOTHERAPIE

L'insuline est un traitement utilisé par nombre de diabétiques. Il existe une panoplie d'insuline allant de la lente à l'ultra rapide, en passant par les intermédiaires et les rapides. L'effet secondaire majeur de l'insuline est l'hypoglycémie ; d'où l'adaptation nécessaire de sa posologie lors du Ramadan. Différents cas de figures sont envisageables selon que le malade est sous un schéma "bed time" ou "basal bolus" etc. Le tableau suivant résume les adaptations de doses nécessaires pour éviter les hypoglycémies.

ATTENTION !

Le jeûne doit être rompu en cas de signes d'hypoglycémie et si la glycémie est inferieure à 0,7 g/l ou supérieure à 3g/l.

En fonction du degré́ de risque la surveillance devra être adaptée.