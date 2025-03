Sénégal: Révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique - Les consommateurs exposent leurs préoccupations

Dans le cadre de la révision de la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP), désormais élargie au secteur halieutique sous l'appellation de Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH), la société civile sénégalaise, représentée par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), a formulé plusieurs recommandations visant à mieux intégrer les intérêts des consommateurs.

Réunies à Dakar vendredi dernier, à l'occasion d'un atelier de consultation dédié, les associations de consommateurs ont mis en avant plusieurs enjeux majeurs. Elles plaident notamment pour l'instauration de mécanismes favorisant une structuration territorialisée des systèmes alimentaires, la promotion de l'éducation alimentaire et nutritionnelle auprès des populations, ainsi que le développement de marchés dédiés aux produits biologiques.

Par ailleurs, les organisations insistent sur la nécessité de garantir la disponibilité des intrants tout au long des chaînes de production et de distribution, d'intégrer dans les plans de modernisation des dispositions visant à limiter les pertes post-récolte, et de soutenir la transformation agroalimentaire grâce à des politiques publiques cohérentes et incitatives.

Sur le plan fiscal, elles recommandent une réduction de la TVA sur les produits locaux transformés, une baisse des taxes sur les emballages importés - actuellement supérieures à 40 % -, ainsi qu'une taxation plus élevée de certains produits importés afin de protéger les PME locales.

En outre, elles appellent à l'encadrement des relations contractuelles entre les producteurs locaux et la grande distribution, tout en veillant à éliminer les obstacles sexo-spécifiques. Enfin, elles demandent l'institutionnalisation de mécanismes de promotion du "consommer local" et l'application effective des dispositions déjà prévues en ce sens dans la LOASPH.

Ces recommandations visent à garantir une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs et à favoriser une consommation plus durable et équitable des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques au Sénégal.