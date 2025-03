Angola: Situation en Palestine - João Lourenço s'entretient avec António Costa

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a rencontré mardi, au Caire, en Égypte, le président du Conseil européen, António Costa, avec lequel il a évalué la situation actuelle qui prévaut dans la bande de Gaza, en Palestine.

L'homme d'État angolais se trouve depuis lundi soir dans la capitale égyptienne pour participer au sommet de la Ligue arabe, qui a lieu mardi, en tant que président de l'Union africaine.

Se confiant à la presse, António Costa, qui participera également au Sommet, a déclaré qu'il s'agissait d'une "excellente" occasion de revoir le Chef de l'État angolais, pour aborder des questions d'intérêt bilatéral, en mettant l'accent sur les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine.

"J'espère qu'au cours de cette année de présidence angolaise, les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine pourront se renforcer davantage", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la tenue du sommet extraordinaire de la Ligue arabe qui analysera la situation critique dans la bande de Gaza, António Costa a qualifié de positive l'initiative de convoquer cet événement.

"Nous considérons comme très positif qu'il y ait cette initiative pour un projet concret de reconstruction dans la bande de Gaza qui respecte les droits du peuple palestinien, dans lequel nous serons très engagés car c'est une étape essentielle pour garantir ce qui est une solution durable pour la paix dans la région", a-t-il exprimé.

Pour le président du Conseil européen, c'est une solution qui permet d'avoir deux Etats dans lesquels la Palestine et Israël peuvent vivre en paix et en amitié. João Lourenço participe au sommet extraordinaire de la Ligue arabe au Caire, convoqué pour évaluer la situation dans la bande de Gaza et ses contours dans le présent et l'avenir immédiat.

La Ligue arabe est présidée par Bahreïn et l'initiative de cette réunion est revenue au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui a mobilisé d'autres nations du monde arabe.

Le sommet tentera de trouver une position commune entre les États arabes compte tenu de ce qui est envisagé sous certaines latitudes, principalement sur l'axe Washington-Tel-Aviv, où sont envisagées des solutions qui pourraient représenter « la liquidation de la cause palestinienne ».

Bien que l'Angola ne soit pas membre de la Ligue arabe, João Lourenço a été invité à représenter la position de l'UA et à renforcer la coopération afro-arabe, en particulier sur les questions critiques qui touchent à la fois les pays arabes et africains, comme les questions de sécurité, de migration, de conflits armés, de terrorisme et de crises humanitaires.

Le sommet d'urgence vise à discuter des derniers développements à Gaza, en se concentrant sur les plans pour le retour en toute sécurité des civils palestiniens dans leurs foyers, la reconstruction de la bande de Gaza et sa future gouvernance, dans le contexte des négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.