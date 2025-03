Sénégal: Répression des manifestations politiques - 81% des victimes tuées par balle

Après plusieurs mois d'enquête l'initiative citoyenne Cartografreesenegal lancée en juin 2023 et réunissant des journalistes cartographes et scientifiques des données a livré ce mardi 4 mars le bilan définitif de la répression sanglante des manifestations politiques entre mars 2021 et février 2024.

Ce bilan rendu public ce mardi 4 mars a fait état de 65 morts parmi les manifestants.

Ainsi, sur ces 65 personnes victimes dans la même période, 51 sont tuées par balle soit un pourcentage de 81%.

Selon l'enquête menée par CartograFreeSenegal, le plus jeune à 14 ans. Il s'agit du nommé Bounama Sylla Sagna et le plus âgé avec 53 ans, Mamadou Ndoye.

Parmi les victimes de la répression sanglante, 46,5% sont des ouvriers, notamment des mécaniciens. L'étude a montré également que 27,5% des élèves ou étudiants et enfin 12% des commerçants.