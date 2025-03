Maroc: L'Observatoire national de la migration examine les moyens d'unifier les approches scientifiques liées à l'analyse des indicateurs de la migration

L'Observatoire national de la migration relevant du ministère de l'Intérieur a organisé, jeudi à Rabat, une table ronde sur les moyens d'unifier les approches scientifiques relatives à l'analyse des indicateurs et statistiques de la migration.

Cette rencontre a été marquée par la participation d'une pléiade d'experts et de responsables issus de nombreuses administrations et instances oeuvrant dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières, outre des diplomates et représentants d'organisations internationales.

S'exprimant à cette occasion, l'experte auprès de l'Observatoire national de la migration, Naïma El Madani, a indiqué que les statistiques relatives à la migration revêtent une importance capitale d'un point de vue scientifique, faisant observer que la communauté internationale n'a pas encore trouvé un consensus universel sur une définition unanime de certains concepts liés à la migration, "ce qui impacte directement la précision et la fiabilité des statistiques y afférentes".

Les méthodes adoptées en la matière diffèrent d'un pays à l'autre, malgré l'existence d'un protocole scientifique pour le recensement des migrants avec des normes strictes, a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP.

Cet atelier vise à rapprocher les points de vue des différents acteurs concernés par la question de la migration, en vue de sensibiliser à l'importance d'unifier l'approche scientifique relative à la production et l'analyse des données liées à la migration, tout en la centralisant au niveau de l'Observatoire national de la migration, a relevé Mme El Madani, par ailleurs professeure à l'Université Cadi Ayyad.

Elle a, en outre, expliqué que cette unification contribuera à consolider le leadership du Maroc en matière de recherches sur la migration au niveau continental et international, à travers ses relations avec les organisations continentales et internationales mais aussi à travers sa contribution au renforcement des capacités et à l'assistance technique, conformément aux meilleures pratiques en matière d'amélioration de la production, de l'analyse et de l'exploitation des données relatives à la migration.

L'organisation de cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre des engagements du Maroc pour la mise en oeuvre des Objectifs du développement durable (ODD) et du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, a ajouté Mme El Madani.