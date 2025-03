Maroc: Brahim Díaz, l'arme fatale du Maroc et du Real Madrid

Brahim Díaz est en train de marquer les esprits.

Déjà précieux avec le Real Madrid cette saison, l'international marocain a encore frappé lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Son but décisif a offert la victoire aux Merengues (2-1), confirmant son rôle grandissant dans l'effectif de Carlo Ancelotti.

Souvent utilisé par Carlo Ancelotti, le joueur de 24 ans continue d'afficher une forme éclatante à l'approche de la Coupe du Monde des Clubs, où il pourrait être un atout majeur pour le Real.

Un choix payant avec le Maroc

En 2024, Brahim Díaz a tourné le dos à l'Espagne pour représenter le Maroc, le pays de son père. Un choix qui s'est rapidement révélé gagnant. Dès ses premières apparitions sous le maillot des Lions de l'Atlas, il a imposé sa touche technique et son flair devant le but.

Les chiffres parlent pour lui : six buts en quatre matchs lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un bilan qui fait de lui le meilleur buteur de cette phase et un leader offensif incontestable de la sélection dirigée par Walid Regragui. Son triplé face au Lesotho (7-0) a notamment marqué les esprits, prouvant qu'il était capable d'élever son niveau sur la scène africaine.

Un statut qui grandit, des éloges qui pleuvent

Son impact n'a pas échappé à ses coéquipiers. Achraf Hakimi, l'un des cadres marocain, confirmait à Sport 360 s'être rapidement réjoui de son arrivée : « Brahim nous apporte énormément, sa créativité et sa vision du jeu sont un vrai plus pour notre équipe. On l'a tout de suite intégré comme un frère. »

De son côté, Walid Regragui n'a pas tari d'éloges sur son nouvel atout offensif : « L'arrivée de Brahim a enrichi notre potentiel offensif. Il a été bien accueilli par le groupe et il s'est vite adapté à notre manière de jouer. »

Une année 2025 décisive

À l'approche de la Coupe du Monde des Clubs et de la CAN 2025, Brahim Díaz s'impose comme un homme clé, aussi bien pour le Real Madrid que pour le Maroc. Dans un Real en quête d'un nouveau titre mondial et un Maroc ambitieux sur ses terres, il pourrait être l'un des grands acteurs du football international en 2025.

Entre ses performances en club et en sélection, le natif de Malaga semble enfin prêt à éclore au plus haut niveau. L'année 2025 pourrait bien être celle de sa consécration.