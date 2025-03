Madagascar: Fara West - Ladies Madagascar à l'honneur

En 2019, Fara West inaugurait « Elles en scène » avec pour objectifs de mettre en lumière le talent des femmes, donner la parole aux artistes femmes. Cette année, le public retrouvera une formation exclusivement féminine.

Pour honorer la lutte pour les droits des femmes, ce concert du 8 mars qui aura lieu au Fara West Faravohitra porte une signification particulière. Mia Chelséa et Aline Kaloina aux claviers, Fifaliana Brown au violon, Kanty Andrianary au saxophone Tenor, Amboara au saxophone Alto, Heriniaina au saxophone, Fanantenana Andréa à la guitare, Sunny à la guitare électrique Micha à la guitare fingerstyle, Kanto à la batterie et Moria Randrianantenaina à la basse et au chant, tout ce beau monde se retrouvera ensemble sur la même scène sous le nom de Ladies Madagascar.

Au programme, leurs compositions, des interprétations choisies et revisitées sur un registre éclectique allant du pop à l'acoustique en passant par du jazzy jazzy. Un voyage exceptionnel certainement comme souvent sur notre scène.

Avec Moria Randrianantenaina en tête de peloton, elle a souhaité pour ce 8 mars 2025, rassembler une grande partie des « Demoiz'l », 10 jeunes femmes instrumentistes découvertes de 2019, un ovni dans le monde musical tananarivien. Un challenge réussi car pour l'occasion, elles se retrouvent en formation de 11 instrumentistes sous le nom de Ladies Madagascar, ce nom qu'elles portent sur toute collaboration entre musiciennes à Madagascar.

Leur objectif commun, mettre en avant la féminité sur la scène musicale en tant qu'instrumentistes, influencer et convaincre à travers leur passion de la musique. Pour les organisateurs, la lutte ne se limite pas à une journée, « unissons-nous pour transformer les défis qui nous attendent en opportunités et façonner un avenir meilleur pour tous ! L'art est un vecteur d'ouverture, de transmission. Plus que jamais le monde a besoin de vous, prêtez donc une oreille attentive. »