Sud-Soudan: L'accord de paix est menacé après l'arrestation de deux personnalités liées au vice-président Machar

Juba — L'accord de paix au Soudan du Sud est menacé en raison de l'arrestation du Général de corps d'armée Gabriel Doup Lam, haut responsable militaire aligné sur le premier Vice-président Riek Machar, dont la maison a été encerclée par l'armée.

Le Ministre du pétrole, Puot Kang Chol, également lié à Machar, a lui aussi été arrêté. On pense que le ministre, qui occupe ce poste depuis 2020 dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir au sens de l'accord de paix de 2018, est détenu dans le centre de détention des services de renseignement militaire. Ses proches et ses gardes du corps auraient également été arrêtés et leurs téléphones et ordinateurs portables auraient été confisqués.

« Cette action viole l'accord de paix et paralyse le Conseil de défense conjoint, qui supervise le commandement et le contrôle de toutes les forces. Ces actions érodent la confiance entre les parties », a déclaré un porte-parole de Machar en confirmant la nouvelle de l'arrestation du haut responsable.

Les deux arrestations ont eu lieu dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires persistantes au Soudan du Sud, où des épisodes de violence sporadique entre factions et communautés rivales continuent de se produire, malgré l'accord de paix signé en 2018 qui devait mettre fin à la guerre civile qui a éclaté en décembre 2013 entre le camp du président Salva Kiir, d'une part, et celui du vice-président Riek Machar, d'autre part. Le conflit a causé la mort d'environ 400 000 personnes et le déplacement de millions d'habitants, laissant le pays économiquement détruit et ethniquement divisé.

L'Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS), signé par les deux parties en 2018, a subi des retards et des obstacles répétés, notamment en ce qui concerne l'unification des groupes armés pour former une armée nationale.