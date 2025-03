Madagascar: Conservation de la faune sauvage - Des lémuriens de Madagascar au centre Vantara, Inde

Dans le réseau social X, l'on voit une photo du Premier ministre indien, Narendra Modi, avec des lémuriens malgaches pris en charge auprès du Centre Vantara.

Des espèces endémiques malgaches font partie des (plus de) 2000 espèces et plus de 150 000 animaux sauvés, en voie de disparition et menacés, observés dans le centre de sauvetage et de conservation de la faune sauvage de Vantara, Gujarat, en Inde. Par espèces endémiques malgaches, l'on peut apercevoir des lémuriens tels des makis sur une vidéo publiée en marge de son inauguration effectuée par le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le centre a été créé par Reliance Industries Ltd et la Reliance Foundation et se veut être le plus grand établissement de ce genre dans le monde. Vantara est « une initiative unique de conservation, de sauvetage et de réhabilitation de la faune sauvage, qui offre un refuge sûr aux animaux tout en favorisant la durabilité écologique et le bien-être de la faune sauvage », note le Premier ministre indien dans un post sur le réseau social X.

Sauvés

Tigre doré, tigres des neiges, python, loutre géante, phoque, antilope, serpent à deux têtes, tortue à deux têtes, tapir, bébés léopards abandonnés dans un champ agricole, tous ces animaux sont pris en charge auprès de ce gigantesque centre. La lecture du communiqué de Reliance Industries fait savoir que le centre Vantara a reçu le prestigieux prix national « Prani Mitra » du gouvernement indien. « Ce prix constitue la plus haute distinction indienne en matière de bien-être animal, dans la catégorie « Entreprise » » précise le communiqué.