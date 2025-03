Madagascar: JIRAMA - Cap sur les énergies renouvelables grâce aux partenariats privés

La Jirama poursuit sa transition vers les énergies renouvelables en renforçant ses partenariats avec le secteur privé.

Après des collaborations avec First Energy et New Energy Africa (NEA), l'entreprise publique franchit une nouvelle étape en signant un contrat avec Henri Fraise et Fils Compagnie (HFF) pour la mise en place d'une centrale hybride d'une puissance totale de 18 MW solaire. Ce projet ambitieux sera déployé progressivement sur trois ans, à raison de 6 MW installés chaque année.

Dès 2025, les localités de Fianarantsoa, Manakara, Tsiazompaniry, Tsiroanomandidy et Nosy Be bénéficieront de cette nouvelle source d'énergie propre et durable. L'objectif affiché est clair : réduire les coûts de production tout en améliorant la qualité du service fourni aux abonnés. L'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la JIRAMA marque un tournant stratégique dans son plan de redressement. En misant sur le solaire et l'hybride, la société espère alléger sa dépendance aux combustibles fossiles, qui pèsent lourdement sur ses finances.

Perspectives d'expansion

L'initiative ne se limite pas aux cinq premières localités. La Jirama prévoit d'étendre le projet à d'autres régions dans les années à venir. En diversifiant ses sources de production et en s'appuyant sur des technologies modernes, l'entreprise ambitionne de renforcer son efficacité opérationnelle et de garantir un approvisionnement énergétique plus stable et plus économique.

Ce choix stratégique s'inscrit également dans une dynamique plus large de développement durable pour Madagascar. En exploitant le potentiel solaire du pays, la Jirama contribue non seulement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à la sécurisation énergétique des zones rurales et urbaines. Pour ses dirigeants, la multiplication des accords avec des entreprises privées illustre la volonté de la Jirama d'impliquer le secteur privé dans la modernisation du réseau électrique malgache.

Ce modèle de coopération permet d'accélérer la mise en oeuvre des infrastructures, tout en bénéficiant de l'expertise et des investissements des partenaires. Alors que la transition énergétique devient une priorité nationale, la Jirama démontre qu'une gestion plus efficiente et durable de l'électricité est possible. En s'appuyant sur les énergies renouvelables et les partenariats stratégiques, elle ouvre la voie à une électrification plus verte et plus performante pour Madagascar.