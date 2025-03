Madagascar: Hery Rasoamaromaka - « Il y a des responsables qui ne pensent qu'à eux-mêmes »

Un anniversaire pas comme les autres hier, pour le gouverneur de la Région Analamanga qui trouve plus de bonheur à donner qu'à recevoir.

Cadeaux aux prisonnières

« J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi ». L'aumônier de la prison ne pouvait mieux choisir que ce verset tiré de l'Evangile selon Matthieu ( 25 : 36) pour remercier le gouverneur de la Région Analamanga qui est venu hier vers les nombreuses femmes incarcérées à la maison centrale d'Antanimora. Hery Rasoamaromaka a choisi le jour de son anniversaire pour offrir des cadeaux aux prisonnières.

Toutes catégories confondues. « 55 sacs de riz, 55 pièces de couverture, 55 kilos de haricot, 55 bouteilles d'huile alimentaire, 55 kilos de sucre, 55 sachets de sel et 55 barres de savon à l'occasion de mes 55 ans », a-t-il fait savoir. En s'inspirant également des Saintes Écritures pour souligner qu'« il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».

Esprit de partage

« Mon souhait est que tous les « mpitantana » aient le sens du partage envers tout le monde », a-t-il déclaré. Par « mpitantana », Ragova désigne les dirigeants, les gouvernants, les responsables, les leaders... Mais pas que. « Même ceux et celles qui ne sont pas aux commandes peuvent donner, ne serait-ce qu'un « kapoaka » de riz à leurs voisins », ajoute-t-il. En faisant siens les propos du président Andry Rajoelina qui prône « l'esprit de partage ».

Phase de redressement

« Quand on reçoit un bienfait, il faut faire le bien », dixit Hery Rasoamaromaka. « Un responsable qui quitte sa place aura-t-il toujours quelque chose à raconter ? En ce qui me concerne, je pourrai dire que du temps où j'étais gouverneur, j'avais réalisé telle ou telle infrastructure, entre autres des routes ». Une manière de dire et il le dit qu' « il y a des « mpitantana » qui ne pensent qu'à eux-mêmes ».

Contrairement au gouverneur susnommé qui s'est enquis hier, des infrastructures que la Région Analamanga pourrait construire afin d'aider les prisonnières face à lesquelles, il n'a pas caché son émotion. Surtout en voyant quelques-unes d'entre elles avec des bébés dans les bras. « Je suis touché de vous voir ici. Je connais même certaines d'entre vous mais ainsi va la vie qui passe, en ce qui vous concerne, par cette phase de redressement, de rééducation ».

Lieu de passage

Le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby devait renchérir que « la prison n'est pas un lieu de punition mais de redressement, de repentir, de rétrospection par rapport au passé et de circonspection sur le futur pour celles qui se sont égarées ». Ces dernières ont d'ailleurs mentionné dans la chanson qu'elles ont entonnée que « la prison est juste un endroit de passage ».

Des paroles émouvantes lors de cet « anniversaire pas comme les autres » selon le ministre de tutelle qui a félicité et remercié pour l'occasion le gouverneur de la Région Analamanga, d'être venu vers les prisonnières d'Antanimora le jour de son anniversaire et dans le cadre de la journée internationale droits des femmes du 8 mars. Avant de continuer ses actions sociales à la Faculté de Théologie à Ambatonakanga et au centre de charité à Ambohibao pour marquer ses 55 printemps.