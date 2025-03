Tunisie: Imed Mammecha - « La vidéo circulant a pour objectif de discréditer le ministère de l'Intérieur »

Imed Mammecha, porte-parole de la direction générale de la sécurité nationale, a souligné que le ministère de l'Intérieur ne justifiera aucun acte de violence, précisant que la loi s'applique à tous, sans distinction, et ce, pour toute personne ayant enfreint les droits d'un citoyen. Il réagissait ainsi à la diffusion d'une vidéo montrant un incident survenu au centre urbain nord de Tunis, la veille.

Lors de son passage, ce mercredi 5 mars 2025, sur les ondes de la Radio Nationale, Imed Mammecha a indiqué que les policiers impliqués dans l'incident avaient été suspendus et faisaient l'objet d'une enquête menée par la Direction régionale de la sécurité nationale et l'Inspection du Ministère de l'Intérieur. Il a ajouté que l'enquête se poursuivait, et qu'une procédure judiciaire avait été ouverte en la matière, précisant que le ministère public était impliqué.

Le porte-parole a également indiqué que les événements précédant la vidéo n'avaient pas été montrés, et que l'incident avait pour but de discréditer le ministère de l'Intérieur. Il a précisé que la personne concernée, qui avait été interpellée, souffrait de troubles mentaux et s'était livrée à des comportements indécents, en particulier à l'égard des femmes.

En ce qui concerne la lutte contre la drogue, Imed Mammechaa affirmé que cette guerre continuait sans relâche. Il a rappelé que la Tunisie, auparavant un pays de transit, était désormais un pays de consommation par excellence de ces substances illicites.

Lors de l'entretien, il a également fait état d'une augmentation des saisies de drogues et des arrestations liées à leur trafic. En 2024, le nombre des personnes impliquées dans le trafic et la consommation de drogues a atteint 23 700, contre 18 833 en 2023. Les saisies de cannabis, de comprimés et de cocaïne ont également enregistré une hausse significative.

Imed Mammecha a détaillé les méthodes utilisées pour introduire ces drogues en Tunisie, mentionnant notamment l'utilisation d'animaux pour franchir les frontières terrestres, l'exploitation des conditions météorologiques en mer pour acheminer les substances vers les côtes, ainsi que l'usage des aéroports et des ports. Il a également révélé que des réseaux maghrébins et internationaux étaient impliqués dans le trafic, et que les nouvelles technologies étaient de plus en plus exploitées dans ces activités criminelles.

Sur un autre plan, Imed Mammecha a évoqué le rôle de certains agents de sécurité impliqués dans ce trafic, soulignant que la loi avait été appliquée et que ces individus étaient désormais emprisonnés dans des conditions strictes. Il a précisé que les trafiquants de drogue en Tunisie appartenaient principalement à la tranche d'âge des 18-40 ans.