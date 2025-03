Tunisie: ARP - Séance plénière - Audition, aujourd'hui, du ministre de l'Environnement

L'Assemblée des représentants du peuple tiendra demain, mercredi, à partir de 10h une séance plénière dont l'ordre du jour comprend six questions orales à adresser au ministre de l'Environnement, conformément aux dispositions de l'article 130 du règlement intérieur de l'ARP.

Selon un communiqué du Parlement, le département de l'Environnement donnera, au cours de la plénière, une présentation autour des axes suivants:

Le plan du ministère et ses programmes opérationnels pour consacrer le droit constitutionnel à un environnement sain et équilibré, et pour faire face aux impacts négatifs et graves de la dégradation de la situation environnementale dans plusieurs régions du pays, notamment dans les gouvernorats de Gafsa, Gabès, Sfax, Bizerte et Ben Arous.

La stratégie du ministère concernant les décharges, la gestion de la crise des déchets, la lutte contre les violations environnementales et les moyens de faire face aux menaces pesant sur les ressources naturelles, en particulier les plus vitales, qui affectent la biodiversité et perturbent les équilibres écologiques, tout en protégeant le littoral, en valorisant les déchets, en les recyclant et en encourageant les investissements qui utilisent les déchets comme source d'énergie.

Les réformes législatives en cours visant à combler les lacunes juridiques dans les différents domaines liés à la protection de l'environnement et l'élaboration d'un Code de l'environnement conforme à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées.

Ce Code devra répondre aux attentes des citoyens pour un environnement propre et garantir les droits des générations actuelles et futures.