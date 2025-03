Tunisie: Journée mondiale de lutte contre l'obésité - Le nombre de personnes en surpoids en hausse au pays

Le taux d'obésité en Tunisie est en hausse, ce qui appelle à une action collective pour protéger notre santé et celle des générations futures, a indiqué mardi le ministère de la santé dans un communiqué à l'occasion de la journée mondiale de l'obésité, qui a lieu le 4 mars de chaque année.

Le ministère a expliqué que l'obésité est un risque croissant pour la santé et qu'elle n'est pas seulement un problème esthétique, mais qu'elle augmente également le risque de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension.

Pour lutter contre l'obésité, le ministère a formulé un certain nombre de recommandations, dont une alimentation saine comprenant beaucoup de fruits et de légumes, peu de sucre et de graisses saturées, et l'activité physique, en précisant que 30 minutes d'exercice par jour font une grande différence.

Le ministère a appelé les Tunisiens à réduire au minimum les aliments transformés, à éviter les boissons gazeuses et la restauration rapide, à boire de l'eau régulièrement pour améliorer le métabolisme et aider à contrôler le poids, et à dormir suffisamment, car cela affecte l'appétit et entraîne une prise de poids.