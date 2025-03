Tunisie: Trafic de drogue - Des agents de sécurité impliqués en prison

Lors de son passage aujourd'hui sur la radio nationale, le porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale, le colonel Imed Memmacha, a affirmé que la guerre contre la drogue se poursuit sans relâche, notant que la Tunisie est devenue un pays de transit et de consommation des stupéfiants de différents types.

Le porte-parole de la direction générale de la sûreté nationale a confirmé la hausse des saisies de drogues et de stupéfiants ainsi que du nombre d'arrestations d'individus dangereux et de dealers qui consomment et vendent des stupéfiants, expliquant qu'en 2024, le nombre des personnes impliquées dans des réseaux de trafic de stupéfiants (chanvre indien, comprimés, cocaïne....) a atteint 23 700, contre 18 833 en 2023, et les saisies de drogues.

S'agissant des moyens et de la façon dont sont introduits les différents types de drogues et de stupéfiants en Tunisie, le colonel Imed Memmacha a révélé que plusieurs méthodes ont été mises en place, parmi lesquelles le recours à des animaux dressés d'animaux pour faire passer la drogue à travers les frontières terrestres, l'usage de caches dans des bateaux et des navires, en plus des aéroports et des ports. Des drogues comme le chanvre indien et la cocaïne peuvent également être dissimulées à l'intérieur de voitures en provenance des pays voisins.

Le porte-parole de la direction générale de la sûreté nationale a, par ailleurs, relevé que les agents de sécurité relevant de différents services et qui sont impliqués dans ces réseaux ont été arrêtés avec une circonstance aggravante et sont aujourd'hui en prison, en mettant l'accent sur le fait que personne n'est au-dessus de la loi.

La tranche d'âge des trafiquants de drogue en Tunisie varie entre 18 et 40 ans, a-t-il dit, notant, par ailleurs, la présence de réseaux maghrébins et internationaux et l'usage des technologies de pointe pour introduire des stupéfiants en Tunisie.