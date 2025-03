Algérie: Habitat - Réunions préparatoires en prévision de la distribution de logements le 5 juillet prochain

Alger — Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a entamé une série de réunions préparatoires en prévision de la distribution de logements le 5 juillet prochain, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, mardi au siège de la Banque nationale de l'Habitat (BNH), une réunion consacrée à la préparation de la distribution de logements dans les wilayas de Batna, Blida et Béchar, et ce, en présence des cadres centraux, des directeurs du logement, des équipements publics, de l'urbanisme et de l'architecture, et de la construction, ainsi que des responsables des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) des trois wilayas concernées.

Lors de cette rencontre, M. Belaribi a donné des instructions pour "la révision du programme devant être distribué en juillet prochain et l'augmentation du quota de logements à distribuer".

Il a également insisté sur la nécessité de coordonner les efforts entre les directions du logement et de l'urbanisme concernant la formule de l'habitat rural et des lotissements sociaux, de définir le programme à distribuer, de revoir les dispositions de réalisation et de respecter les délais, et de régler les dus de l'ensemble des opérateurs dans les délais impartis conformément à la législation en vigueur.

M. Belaribi a, par ailleurs, relevé l'importance de lancer l'ensemble des projets d'équipements publics inscrits au titre de 2025 "avant début juin prochain", conclut le communiqué.