Algérie: Micro-crédit - 17.000 bénéficiaires du dispositif de l'ANGEM en 2024

Alger — Le nombre de personnes ayant bénéficié de micro-crédit dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), a atteint 17.000 bénéficiaires en 2024, a révélé, mercredi, la directrice générale de l'ANGEM, Souad Bendjemil.

Intervenant sur les ondes de la Radio Algérienne, Mme Bendjemil, a indiqué que le bilan de l'année dernière faisait état du financement de 17.000 porteurs de microprojets, et de 24.000 personnes ayant bénéficié de sessions de formation dans plusieurs domaines.

Ainsi, le nombre total de personnes ayant bénéficié de financement dans le cadre du dispositif de l'ANGEM, a atteint au terme de l'année écoulée, plus d'un (1) million de bénéficiaires, dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'industrie, la pêche, les services et la très petite industrie, et ce depuis la création de l'agence.

Le montant des crédits octroyés par l'ANGEM selon le mode de financement mixte (ANGEM- Promoteur), pour l'achat de matières premières, s'élève à 250.000 DA, et à 1 million de DA selon le mode de financement triangulaire (ANGEM/Banque/Promoteur), pour les activités de production.

La directrice générale a, dans ce contexte, fait savoir que l'agence examinait actuellement la possibilité de révision des montants de financement en coordination avec le ministère de tutelle.

En vue d'atteindre les objectifs de l'agence en matière d'accompagnement des promoteurs, Mme Bendjemil a annoncé le lancement d'une série de sessions de formation certifiantes reconnues par l'Organisation internationale du Travail (OIT), au profit de 25 accompagnateurs et formateurs chaque deux mois.

Selon l'intervenante, cette démarche vise à former un groupe de travail qui se déplacera dans différentes zones, notamment montagneuses et frontalières, en vue d'accompagner les personnes souhaitant bénéficier des financements de l'Agence, et ainsi leur épargner les déplacements, notamment pour les femmes au foyer.

Par ailleurs, et en vue de faciliter la commercialisation et d'élargir le champ d'activité de l'agence, Mme Bendjemil a affirmé que l'ANGEM s'employait au développement d'une plateforme numérique dédiée au E-commerce, pour faire connaitre les différents produits des bénéficiaires de microcrédits tout au long de l'année.

Cette plateforme est à même d'encourager la production locale, et la promouvoir à l'échelle internationale, mais aussi à contribuer à la préservation des métiers et des petites industries, a conclu la DG.