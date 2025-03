Algérie: Ferroviaire - Tenue du Salon Algeria Rail expo du 11 au 14 juin à Oran

Alger — La première édition du Salon dédié au secteur ferroviaire, Algeria Rail expo 2025, se tiendra du 11 au 14 juin prochain au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran (CCO), avec la participation de plus de 100 entreprises, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Cet événement, consacré à l'innovation, aux technologies et aux solutions de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, réunira les principaux acteurs du marché, nationaux ou internationaux, les décideurs, les experts et des entreprises leaders de l'industrie du ferroviaire, a-t-on précisé.

Le Salon a pour objectif de fournir une "plateforme d'échange unique, visant à promouvoir l'expertise de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, créer des opportunités de partenariat et favoriser les échanges sur les défis et les solutions du rail en Afrique".

Plus d'une centaine d'exposants nationaux et internationaux, sont attendues à cet événement qui représente une occasion pour les professionnels de découvrir les dernières innovations du secteur ferroviaires, tout en explorant de nouvelles solutions pour le développement des infrastructures ferroviaires en Afrique.