Algérie: Le ministre de la Santé reçoit le représentant de l'OMS

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu le représentant du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Phanuel Habimana, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer les relations de coopération, indique mercredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui a eu lieu mardi au siège du ministère en présence de cadres de l'administration centrale et du bureau de l'OMS, a permis d'évoquer les relations de coopération entre les deux parties, précise le communiqué.

Le ministre a souligné "l'engagement constant de l'Algérie à améliorer son système de santé dans le cadre d'une vision stratégique africaine qui tient compte de la coopération entre l'Algérie et les pays du continent comme étant l'une de ses préoccupations majeures".

Saihi a également précisé que "le développement et le renforcement de cette coopération suscitent un grand intérêt, afin de garantir le progrès des pays du continent africain et de renforcer les échanges entre eux", soulignant l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à "oeuvrer pour moderniser le continent africain".

Le ministre a également évoqué l'importance de "multiplier les efforts et d'élargir le soutien technique de l'OMS à la proposition de l'Algérie visant à créer un centre international de référence pour la vaccination et la lutte contre les maladies tropicales à Tamanrasset".

De son côté, le représentant de l'OMS a salué la position stratégique de l'Algérie sur le continent africain, qui sera renforcée à l'avenir grâce au "succès diplomatique éclatant" qu'elle a récemment remporté grâce aux efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans le même contexte, le représentant a salué "l'engagement total et absolu de l'Algérie à renforcer ses capacités dans le domaine de la santé", soulignant "l'importance de la coopération continue entre l'OMS et l'Algérie pour renforcer le système de santé africain, grâce au travail réalisé par l'Algérie dans la production de médicaments, qui couvre plus de 70 % de ses besoins".

Lors de cette rencontre, il a été convenu de "former un groupe de travail pour examiner et discuter des moyens de développer les relations de coopération entre l'Algérie et l'OMS".