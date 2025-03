Ile Maurice: Verbatim questions-réponses de la presse et Joe Lesjongard

interview

L'absence du leader est très remarquée aujourd'hui alors qu'il était attendu pour répondre à des questions de la presse. Vous avez fait mention de Pravind Jugnauth et pas de Maneesh Gobin, lui aussi arrêté. Pourquoi ?

Nous animons une conférence de presse pour exprimer notre solidarité pour nos amis qui ont été arrêtés par la police. Vous avez mentionné notre camarade leader et le secrétaire général. Si on doit exprimer notre soutien envers eux, ils ne doivent pas être là et nous, oui. Si zot la, pou donn linpresion pe fer presion pou nou exprim nou soutien.

Pensez-vous que l'arrestation de Pravind Jugnauth a fragilisé son leadership ?

Non, sinon on n'allait pas être là pour exprimer notre solidarité.

Pensez-vous qu'il devrait «step down». Ivan Collendavelloo l'a évoqué récemment en faisant un certain parallèle avec sa révocation...

Je pense qu'on ne doit pas interpréter d'une certaine manière les propos de notre ami Ivan Collendavelloo. Il y a certaines fonctions au sein de l'État où vous devez step down dans certaines affaires le temps de l'enquête. Nous sommes un parti politique. C'est pour ça que nous disons que nous ne voyons pas pourquoi il doit step down et aussi pourquoi nous exprimons notre soutien envers lui.

Qu'en est-il du document «State of Economy» ? Vous venez de dire que ce document présente des chiffres qui sont peut-être falsifiés. L'ancien ministre des Finances est là. On ne l'a pas du tout entendu. Pourquoi ne pas le laisser s'exprimer ?

Mwa ki reponn mo'nn bien dir. Mo premie observasion mo finn fer dan Parlman e ziska ler mo pa ankor gagn repons. Ki sann-la ki finn fer sa rapor-la? n Adrien Duval aussi s'est exprimé dessus... Attendez que je termine. Je n'ai pas encore fini. Enn rapor kan ou depoze ou bizin dir osi ki sann-la ki'nn fer rapor-la...

Adrien Duval aussi, qui est votre collègue dans l'opposition, s'est dit étonné du silence de l'ancien ministre Padayachy concernant ce rapport et les allégations de chiffres falsifiés.

Ah il est étonné ? Mo pann tann li dir li etone mwa. Linn soulev li me li pann dir li etone. Li dan Parlman, li gagn drwa soulev enn zafer, me etone...

Joe Lesjongard, tout ce qui se passe en ce moment est lié à l'arrestation de l'ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de l'ancien «Attorney General». Nous savons que 2025, c'est l'année des municipales. Est-ce que le MSM va participer ?

La discussion a été abordée au sein du Bureau politique et c'est en discussion.

Il reste 35 jours pour les élections municipales. Vous avez déjà dressé une liste des candidats ?

Ah bon ? Ki sann-la inn dir ou res 35 zour? (Rires) Nou kan writ inn sorti lerla ki nou dir finn anonse... Lorla ki ou fer enn erer. Kan ou dir ena bann échéances dan lalwa. Al gete kan... zot inn demann bann dimounn soumet bann propozision. Al get kan dernie dat pou sa bann soumision-la ek sa dat ki ou pe koze-la, lerla ou dir mwa si nou pe respekte seki ena dan lalwa...

En cas d'une participation éventuelle du parti aux élections municipales, il semblerait que le ML soit toujours avec le MSM. Qu'en est-il des autres ?

Beaucoup de si... On travaille toujours avec nos amis de l'alliance. Pour qu'on puisse se prononcer sur nos camarades, on doit d'abord terminer nos conversations autour de la question et ce n'est qu'après une consultation avec les amis de l'alliance que nous connaîtrons la position de chacun.

Et le PMSD...

PMSD dès le départ inn dir li nepli dan lalians. Ena enn deklarasion ofisiel sa.

L'actualité est dominée par le dossier Chagos en ce moment. Comment voyez-vous l'évolution de cette affaire ?

(Rires) Interesan sa kestion-la Jean Marc. Je dis que c'est intéressant parce qu'on ne doit pas oublier. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire car j'ai posé une question, pour demander s'il y aura des débats au Parlement après que le traité sera finalisé. Fode pa nou bliye seki finn deza arive. Zame mo pou bliye l'ancien Premier ministre défunt sir Anerood Jugnauth avek so rob avoka pe defann zafer Chagos. Apre kamarad leader Pravind Jugnauth inn kontinie travay-la.

Naturellement, c'est un sujet très important pour le parti, mais pas que pour nous mais toute la population. J'ai fait le devoir d'avoir les informations, de poser une question au Premier ministre au Parlement, mais vous avez vu comment ces questions ont causé une certaine controverse par la suite. Ce qui est le plus important, c'est que la discussion continue car nous voulons que nous aboutissions à un accord pour nous, pour avoir notre souveraineté totale sur la République.

Par contre, il y a des étapes. Là, il y a une autre étape qui n'était pas... Enfin, on a entendu dire que les Américains feront partie de la discussion. Mais cette discussion de souveraineté, c'est entre Maurice et l'Angleterre. Si les Anglais ont envie de discuter avec les Américains, ce n'est pas aux Anglais de le faire. S'ils disent que ça va faire avancer les choses, tant mieux mais de ce que nous savons, nou dir sertenn zafer ki finn kontredir par bann Angle e nou back to square one lor lakour kot Premie minis angle ek ansien Premie minis, Pravind Jugnauth. Sa bann koze ti pe vinn dir nou non pou gagn enn meyer deal. There is no deal. Pour le moment, on dirait que c'est du bluff. Mais on veut que ça avance pour une lutte qui a démarré bien longtemps, reprise par sir Anerood Jugnauth et l'ancien premier ministre, Pravind Jugnauth.

Vous étiez dans le «special cabinet meeting » et vous êtes au courant des détails du rapport. On parlait d'un bail de 140 ans alors que, initialement, c'était dit à la presse mauricienne 99 ans. Pourquoi ne venez-vous pas dire les conditions qui avaient été trouvées avec les Anglais ? Comme ça, la population aussi serait au courant de ce qui avait été finalisé avant et ce qui va changer maintenant ?

Je ne trouve pas ça correct de dire ces choses-là. À ce niveau, il y a des discussions. Ce que le Premier ministre anglais vient dire concernant la PNQ dit déjà certaines choses. Ki li dir? Lakor ki ti ena avan li res parey. Nou tenir a sa. Akoz sa mo'nn dir dan mo kestion eski kan trete pou al signe, Lasanble nasional pou kapav debat. Lerla nou pou dir seki bizin dir...

Votre appréciation sur les débats de l'Assemblée nationale en ce moment et les travaux, et quand allezvous intervenir sur le discours-programme ?

Pour le calendrier... je pense qu'ils ont étendu depuis quelques jours et je serai parmi les derniers intervenants sur le discours programme. C'est le Leader of the House qui décide du calendrier. Demain (NdlR, mardi), on va siéger. Appréciation : mo'nn toultan dir enn zafer lor travo parlmanter. Nou rezi par standing orders e mo a seval lorla. Ti ena enn sitiasion dernierfwa. Mo finn atir latansion speaker lorla. Li'nn vinn donn so ruling. Le Deputy Prime Minister inn prezant so exkiz. Li koumsa e bizin fonksionn koumsa. Me mo note ki ena bann kitsoz ki pa within standing orders ki parfwa Madam speaker les pase. Kan pou bizin atir so latansion, mo pou fer li.

Une PNQ sur la situation de l'eau à Maurice car c'est est assez critique. Nous sommes en dessous des 39 % et on a eu un peu de pluie avec le cyclone Garance, mais pas suffisante.

PNQ, c'est le privilège du leader de l'opposition. Je ne vais pas venir parler de ça ici dans une conférence de presse. Mais vous dites assez critique, je dis que la situation est critique.

La semaine prochaine Narendra Modi sera à Maurice comme invité d'honneur pour la fête de l'Indépendance de l'île. Un commentaire ?

Au sein du parti, nous accueillons cette visite très bien et nous avons de très bonnes relations avec l'Inde depuis des années. Et naturellement, nous sommes favorables à cette visite.

L'arrivée de Modi en plein moment où il y a des discussions sur les Chagos. Vous pensez que ce sera évoqué ?

Oui, je pense que ce sera un sujet de conversation entre le Premier ministre mauricien et le Premier ministre indien. C'est naturel. Mo espere li pou enn bon diskision apre tou seki zot finn dir lor Lind...

Pour revenir sur la première question de mon confrère, quelle est la vraie raison de l'absence de l'ex-Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, lors de cette conférence ? Il est très attendu après cette lourde défaite... Ma question est claire. Pourquoi l'ex-Premier ministre n'est pas présent aujourd'hui ?

Je pense que ma réponse était claire. C'est une conférence de presse de soutien. J'ai répondu clairement. Maintenant, si besoin est de faire une autre conférence de presse, ce sera programmé en temps et lieu.

Beaucoup de personnes parlent d'un certain traitement de faveur envers l'ex-Premier ministre lors de sa récente arrestation, surtout de voir la cour siéger jusqu'à fort tard un dimanche... Une réaction ?

Non, non... Kan ou dir sa. Mo pran seki Attorney General, gouvernman aktiel mem finn dir. Li'nn dir se normal ek ki pena okenn faver e ki non selma sa, mazistra kinn ekout sa zafer-la inn pran so letan pou ekout les deux parties e finn donn enn zizman. Se enn viktwar an faver nou leader. Gavin Glover finn dir ki se normal ki lakour inn sieze ziska sa ler-la. Si Attorney General finn dir sa, ki mo ete mwa pou al kontredir li...

Au sein du parti, vous avez demandé au leader si cet argent est à lui ou pas ?

Eoula ena enn lanket an kour, les li swiv so kour. Mo pa pou fer komanter lor bann zafer koumsa.

Vous inaugurez le principe de conférence de presse. On doit s'attendre à ce que le MSM soit plus actif.

Nou pou fer zot kone.

Vous pensez que d'autres membres du parti pourraient être dans le viseur de la FCC ?

J'ai dit que c'est une machination politique. Nou pa kapav kone ki pou arive devan.