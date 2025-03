Ile Maurice: Jaissen Arnasala identifié lors d'une confrontation

Hier, Jaissen (Paramasiven) Arnasala, ancien responsable de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de la Northern Division, a été interrogé par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC). Accompagné de son avocat, Me Yash Badhain, il a été confronté à Iqbal Ramchurn, un éleveur de Fond-du-Sac, assisté de son propre avocat, Me Sanjeev Teeluchdharry. Lors de cette confrontation, Iqbal Ramchurn a formellement identifié Jaissen Arnasala comme l'un des policiers ayant participé à une descente chez lui en juillet 2024.

Arrêté le 3 mars à son arrivée à l'aéroport de Plaisance, Arnasala fait face à de graves accusations d'extorsion. Selon les informations disponibles, il aurait, avec quatre autres policiers, extorqué la somme de Rs 1,6 million à Iqbal Ramchurn, qui affirme avoir été contraint de payer cette somme lors d'une perquisition à son domicile à Fond-du-Sac.

Le sergent Arnasala, défendu par Me Yash Badhain, a été inculpé provisoirement pour public official using office for gratification en vertu de l'article 22 de la FCC Act. La police ayant requis son maintien en détention, il a passé la nuit en cellule. Il comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Pamplemousses demain dans le cadre d'une demande de remise en liberté.

Lundi, les enquêteurs de la FCC ont perquisitionné les locaux d'une société liée à cette affaire et ont saisi plusieurs documents dans le cadre de leur investigation. Arnasala est en effet associé à la société de sécurité privée Bravehart Security and Co Ltd, dont son épouse est directrice et lui-même secrétaire. Plusieurs documents ont été saisis dans ce contexte.

Une unité controversée

Outre cette affaire d'extorsion, la DCIU North, dont Arnasala était un cadre, est déjà impliquée dans plusieurs affaires controversées. Ce sergent, récompensé en 2022 par la Long Service and Good Conduct Medal lors des National Awards, est connu pour sa proximité avec l'ex-commissaire de police Anil Kumar Dip. L'unité DCIU, créée sous sa direction, a souvent été critiquée pour ses méthodes de travail, certains observateurs l'ayant surnommée «l'équipe extorsion» en raison des accusations récurrentes d'extorsion et de corruption.

En novembre 2022, l'activiste Bruneau Laurette avait dénoncé un «système parallèle» permettant à des trafiquants de drogue de bénéficier de passe-droits moyennant des pots-de-vin. Des accusations d'extorsion de rançons lors de descentes chez des suspects de trafic de drogue ont aussi été formulées.