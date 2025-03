Ile Maurice: Quatre-Bornes VBC et Tranquebar Black Rangers en quarts de finale aujourd'hui

Le tournoi féminin du 29e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) entre dans sa phase cruciale aujourd'hui. En effet, les quarts de finale seront disputés dans l'après-midi au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Le Quatre-Bornes VBC sera opposé au Tampon Gecko Volley alors que Tranquebar Black Rangers affrontera la Gendarmerie Nationale.

Les Quatre-Bornaises ont signé leur deuxième succès en deux matchs en battant avec autorité Premium Cobra des Seychelles, hier, dans la poule A. Les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing ont plié l'affaire en trois sets, 25-16, 25-11 et 25-11.

«On prend les matchs l'un après l'autre. Ce qui est bien, c'est que nous avons mieux joué que lors du premier match hier (Ndlr : lundi contre Squad-X). Les quarts de finale seront plus chauds. Peu importe l'équipe qui sera face à nous en quart, nous allons essayer de faire une performance encore meilleure. Si on veut aller en demi-finale, il faut tout donner demain (aujourd'hui). Nous n'avons pas pris part au CCZ7 l'année dernière et il y a pas mal d'équipes que nous sommes en train de découvrir. Chaque équipe a un différent système de jeu et il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Mais le plus important c'est de croire en nous-mêmes. Je suis très fière des filles et je tiens à remercier le public qui est venu nous soutenir », a déclaré Alison Labour, capitaine du QBVC après la rencontre.

De son coté, Tranquebar Black Rangers s'est qualifié en battant le VC Kanibé hier en quatre sets (27-25, 21-25, 25-17, 25- 16). Stéphanie Dauguet et ses camarades ont pris la deuxième place de la poule B derrière le SaintDenis Olympique VB. Aujourd'hui, les Black Rangers n'auront pas la partie facile contre les Malgaches de la Gendarmerie Nationale, premières de la poule C.

Le Saint-Denis Olympique VB, tenant du titre, aura pour adversaire la formation rodriguaise d'Oranges. Le dernier quart sera un duel 100 % seychellois entre City Ladies et Premium Cobra avec avantage à la première nommée.

En masculin, Faucon Flacq Camp Ithier VBC a rempli son contrat en remportant son deuxième match de la poule A face au VBC St Denis. Après avoir remporté le premier set 25-21, les Flacquois ont eu un peu de mal dans le deuxième, mais ils ont retourné la situation en leur faveur dans le money time (26-24). La troisième manche n'a été qu'une formalité (25-15). Les Flacquois ont assuré la première place de la poule alors que les Dionysiens terminent deuxièmes.

« Notre premier objectif, qui était de sortir de la poule, a été atteint. Nous terminons en tête et j'espère que notre calcul est bon. On sent parfois que l'équipe prend du temps pour monter en puissance. Il semble que jouer à domicile ne motive pas mes joueurs parce qu'ils se mettent la pression. Nous devons trouver le moyen de mieux démarrer nos matchs. Cela m'a, toutefois, fait plaisir de voir les joueurs montrer du caractère pour refaire leur retard et remporter le deuxième set. Nous allons désormais préparer la suite », a confié Deepak Aungnoo, coach de Camp Ithier.

Dans le dernier match de la poule C, le Quatre-Bornes VBC a livré un match hermétique face à la Gendarmerie Nationale, mais les Malgaches ont eu le dernier mot au tie-break (21-25, 25- 22, 23-25, 25-21, 15-10). Notons que les Rodriguais d'Oranges ont réalisé un trois sur trois dans la poule D après avoir disposé du Club sportif de Pamplemousses en quatre sets hier.

L'équipe masculine du Quatre-Bornes VBC (au contre) a livré un match héroïque contre la Gendarmerie Nationale, mais les Malgaches ont fait la différence au tie-break.

Jordane Quirin, qui réussit ici un point spectaculaire au filet, et le Faucon Flacq Camp Ithier ont signé un deuxième succès leur assurant la première place de leur poule.