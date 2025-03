Ile Maurice: Le Dr Moheeputh comparait devant le «Medical Tribunal»

Suspendu provisoirement depuis le 13 février par le Medical Council, le Dr Nishan Moheeputh, spécialiste en chirurgie plastique, reconstruction et microchirurgie, a comparu le lundi 3 mars devant le Medical Disciplinary Tribunal, à Port-Louis, dans le cadre de l'enquête relative au décès de la magistrate Varsha Devi Biefun-Doorga. C'était une comparution pro forma en présence de son avocat, Me Vikash Teeluckdharry, devant la juge Gaitree Jugessur-Manna.

Rappelons que ce drame remonte au 23 juillet 2024, lorsque Varsha Devi Biefun-Doorga, après une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr Nishan Moheeputh dans une clinique privée, est décédée des suites d'une septicémie causée par une perforation intestinale.

Cette tragédie a déclenché une enquête interne menée par le Medical Council à la suite de laquelle une suspension a été prononcée contre le Dr Moheeputh. Dans un communiqué officiel, le Conseil de l'ordre des médecins a précisé que toute pratique médicale entreprise par le Dr Nishan Moheeputh après cette suspension est considérée comme illégale en vertu de l'article 37 (5) et constitue une infraction en vertu de l'article 44 de la Medical Council Act.

Une enquête préliminaire, menée conformément à l'article 13 de la Medical Council Act, a été lancée suite à une plainte déposée par Nalini Biefun, la mère de la victime. Le 12 février 2025, le Medical Council a déterminé qu'il existait une preuve prima facie de négligence professionnelle à l'encontre du Dr Nishan Moheeputh. Selon le conseil, la gravité de ses actes justifie une suspension immédiate de sa pratique médicale, dans l'intérêt public.

Lors de la séance de lundi, Me Rajkumar Baungally du State Law Office (SLO) a indiqué qu'il n'avait pas encore été communiqué tous les détails de cette affaire. Le Registrar du Medical Council a pour sa part pris l'engagement de fournir une copie de l'accusation aux avocats de la défense ainsi qu'au SLO lors de la prochaine séance, prévue le 25 mars, pour l'échange des documents. Sollicité, Me Vikash Teeluckdharry a affirmé que son client ne contestera finalement pas la décision du Medical Council par voie de révision judiciaire devant la Cour suprême. «Nous avons demandé une copie du report of the Investigative Committee of the Medical Council pour pouvoir nous préparer à saisir la Cour suprême, mais la communication n'a pas eu lieu dans les délais impartis. Par conséquent, mon client fera face à ce tribunal.»