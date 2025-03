Ile Maurice: Toutes les accusations provisoires rayées

L'ex-Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), Sherry Singh, est désormais totalement libre. Le tribunal de Port-Louis a rayé, ce mercredi 5 mars, les deux dernières accusations provisoires qui pesaient contre lui : l'instruction pour commettre un délit liée à la destruction de données sur un serveur de MT et l'incitation à un délit concernant le vol de pierres d'une valeur de Rs 25 millions appartenant à l'entreprise. Ses avocats, Me Urmila Boolell SC et Me Rouben Mooroongapillay, ont obtenu l'abandon des charges après une motion en ce sens.

À sa sortie du tribunal, Sherry Singh a exprimé un mélange de soulagement et de reconnaissance. Il a dénoncé les épreuves qu'il a traversées et la persécution subie, soulignant le soutien de sa famille, de ses avocats et du public. Il a particulièrement remercié Me Urmila Boolell, ainsi que l'ancien DPP, Me Satyajit Boolell SC.

L'ancien patron de MT, qui avait fait face à cinq accusations provisoires après sa démission, salue l'indépendance des institutions sous le gouvernement actuel. Il affirme vouloir continuer à lutter contre l'injustice, tout en se consacrant à sa reconstruction personnelle.